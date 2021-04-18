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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7236723772387239>
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:42

  lapay написав:
  Schmit написав:Реальну можливість вступу в НАТО Україна просрала ще в часи Юща і зараз з нашими проблемами воно нам не світить, хоча отримання ПДЧ потрібно добиватись всіма силами дипломатії.

Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....

Є факти,а не домисли.

Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.

Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:01

  detroytred написав:Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:02

  detroytred написав:
  lapay написав: Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.

НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).
Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.

Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:09

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно?

Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.

В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:14

  Starikan написав:
  detroytred написав:
  lapay написав: Можливо, в нас взагалі ще не було цього шанксу. Найбільш реально було зробити віраж на Захід Кучмі, після того, як він задавив сепаратизм в Криму. Єльцин зайняв нейтральну позицію. Можна було давити ватанів по повній, як в Прибалтиці, хоча це навіть тоді було ризковано - ватанів було значно більше, як і ватних областей. Пригадую свої думки, того часу - якщо почнеться війна з Росією, ми втратимо 10 областей.
Але Кучма зробив, тоді, жорстку українізацію освіти, що, в результаті, зменшило наші втрати до двух областей. Можливо, більшого і не вийшло б, а про НАТО, з такою кількістю ватанів, які мали право голосу....
Є факти,а не домисли.
Той же Донбас (ватнее некуда. Пов'язаний на рашку) мовчки прямував в Європу. При Янику.
Також само мовчки з'їли б і НАТО.
Будь що.
Було б бажання, мета не в пересічних, а в можновладців.

НАТО означало бы уже тогда полный разрыв связей с рашкой (а то и война).
Разумеется, ни пересичных, ни можновладцив такой вариант не устраивал.

Забудьте о НАТО, пуйло пойдет на любые меры, чтобы этого не допустить. И это прекрасно понимают на Западе.

Я в площині, що пересічні такі сякі.
Їх мнение)) важливе.

А на початку 90-х -- да хоть американським штатом.
Всі навпаки хотіли джинсів, Командо захоплювалися і т.д.
Без українізації бери і рушай хоч в НАТО, хоч в Америку.

І якби пересічні були такі вумні, що б передбачали війну з рашкою, тому б не погодилися, то приклад їх такої далекоглядні є в 2014-му.
Одні вирішили зачистити ригів і не очікували нападу рашки.
Інші вирішили позвати рашку і не очікували, що їх будуть *визволяти* танками.

Левова частка відповідальності й можливостей саме в можновладців.
Я так вважаю))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???

Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.

В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.

Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:18

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно?

Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.

В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.

Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив. :D :D :D
Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:20

  lapay написав:
  detroytred написав:По якій саме причині Янику була потрібна Європа (чи то пу йому грошей не дав, так він почав шантажувати, а потім і овсі реально усе робив для асоціації, бо надіявс, що європейці дадать грошей. Чи ще щось. Хоть бздик у голові), яка різниця-то???

Не дала Європа грошей, так він взяв у пу, тепер наобіцяви йому. І залишивши обіцянки Європі.
Це до попередніх фактичних дій ніякого відношення не має.

В те, що Янику до біса європейські цінності та тещо, в цьому ніхто не сумнівався. В тому числі й самі європейці.
Яник робив те, що йому вигідно на часі.
Було вигідно прямувати в Європу, прямував. Дали б гроші на переобратися, то й підписав.

Яник так само хотів в Європу, як Кучма в США. Поки давали гроші, по три рази на рік їздив клянчити у Клінтона, а коли там зрозуміли, куди ці гроші йдуть, так різко на Схід, і вигулькнув Яник прем1єром. Ще так Лукашенко хотів в Європу, поки молодь не вийшла на вулиці.

Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.

Це ж наявно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.

Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду. :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26

  andrijk777 написав:
  detroytred"[quote="5213680:andrijk777 написав:
  detroytred написав:Є факт - Яник усе!!! зробив для асоціації. Все!!! Залишилося поставити підписи.

А що Все? Можна конкретно?

Чесно ліньки.
Не сумніваюся, що для підпису асоціації країна повинна була виконати ряд умов та вимог.
Гугліть.

В тому числі Луценка (отакого свого заклятого недруга) Янику прийшлося визволити.

Тобто ви не знаєте, але так авторитетно заявляєте що він ВСЕ зробив. :D :D :D
Луценко - недруг, але не конкурент. Можна і випустити. Ось Тимошенко(конкурента) він так і не випустив.[/quote]
_____________________
Тобто я не сумніваюся в цьому.
Бо це дуже ймовірно.
Відсотків на 99,9999.
Тому й не перевіряю.

Розвієте. Визнаю свою наївність та необізнаність в даному питанні. Без проблем.
Але сумніватися, що для асоціації необхідно виконати ряд умов і вимог, ...

Я ж не на іспиті. І не на посаді.
Маю повне право на помилку.
Тобто я не заявляю авторитетно, як ви кажете.

Не треба на мене чіпшяти авторитетість))
detroytred
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