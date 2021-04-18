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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7236723772387239
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.

Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду. :)

Некоректне порівняння.
Повії надають послуги...
Тут же мова про співпрацю.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тут же мова про співпрацю.

Про шахрайство, коли беруть аванс і ні.. не роблять, яке характерне для всіх попередників і сучасника, навіть трохи Порошенко зачепило.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:17

Re: Політичні дискусії

«Нужна бомбежка Ростова!» Сторонник ЛДНР предложил устроить провокацию, чтобы напасть на Украину


Лев Вершинин, полноценный любитель руццкого мира - всегда за руццкий мир, но живёт не в РФ

При этом является представителем той нации, которая сильно пострадала во время ВМВ, но призывает к провокациям для развязывания полномасштабной войны, сидя за тысячи километров от места конфликта

Это какая-то невообразимая каша в голове у этого персонажа
pesikot
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