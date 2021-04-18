Некоректне порівняння.
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Тут же мова про співпрацю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:28
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:32
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:17
Re: Політичні дискусії
Лев Вершинин, полноценный любитель руццкого мира - всегда за руццкий мир, но живёт не в РФ
При этом является представителем той нации, которая сильно пострадала во время ВМВ, но призывает к провокациям для развязывания полномасштабной войны, сидя за тысячи километров от места конфликта
Это какая-то невообразимая каша в голове у этого персонажа
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