Некоректне порівняння.
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Тут же мова про співпрацю.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:28
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:32
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 19 кві, 2021 19:17
Re: Політичні дискусії
Лев Вершинин, полноценный любитель руццкого мира - всегда за руццкий мир, но живёт не в РФ
При этом является представителем той нации, которая сильно пострадала во время ВМВ, но призывает к провокациям для развязывания полномасштабной войны, сидя за тысячи километров от места конфликта
Это какая-то невообразимая каша в голове у этого персонажа
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:20
Досить цікаве повне відео оцієї трійки рашкованів.
Якщо виходити з думок гіркіна, рашці гаплик і скоро при незмінності існуючої в них рашоеліти.
Бочкообразний бувший одесит прикольно розповів про Шарія.
Але родзинка -- це про ЗЕ (хто за ним).
Якщо 70% брехня, а 30% правда -- то ну дуже цікаво які це 30%. До чого відносяться?
Припустити, що 90+% брехня, так теж не сходиться.
Хоча товстун бреше, не червоніючи:
янкі оставлять олігарха просто заможною людиною і тут же -- Вася, тебе арештують і посадять, так що давай з нами.
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:56
Зараз це вже не має ніякого значення і нікому не цікаве, полякам треба було з самого початку створювати міжнародну комісію по розслідуванню, забирати рештки літака і тіл, усунути русскіх від розслідування. Поляки самі видали русскім індульгенцію.
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:41
Та в цих ідеологів руського міра своя реальність. "рашці скоро гаплик" - у них вже років 2-3 мінімум. Пару разів їх послухав - там одне і те ж, одне і те ж.
Вони просто живуть в своїй реальності ось і все. Ця реальність 99% не настане в Росії, тому що Росія вже не та(це вже не СРСР і навіть не Російська імперія). Росія - це вже відстала бензоколонка, яка вже нічого в світі не рішає.
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:45
Це має величезне значення! В світі ніхто нічого не забуває, а тим більше такий народ як поляки. Просто Путін був сильний в 2010 і поляків задавили(так само як і українців в 2014). Зараз Путін все слабший і слабший і правда може вирватись нарешті. Ось тоді Росії згадають ВСЕ.
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