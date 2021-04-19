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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7236723772387239
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Скільки давали грошей (копійки), на стільки й хотів, виконував.
Дали б достатньо, то й давно б США були.

Повії теж так думають - може колись за багатого заміж вийду. :)

Некоректне порівняння.
Повії надають послуги...
Тут же мова про співпрацю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тут же мова про співпрацю.

Про шахрайство, коли беруть аванс і ні.. не роблять, яке характерне для всіх попередників і сучасника, навіть трохи Порошенко зачепило.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:17

Re: Політичні дискусії

«Нужна бомбежка Ростова!» Сторонник ЛДНР предложил устроить провокацию, чтобы напасть на Украину


Лев Вершинин, полноценный любитель руццкого мира - всегда за руццкий мир, но живёт не в РФ

При этом является представителем той нации, которая сильно пострадала во время ВМВ, но призывает к провокациям для развязывания полномасштабной войны, сидя за тысячи километров от места конфликта

Это какая-то невообразимая каша в голове у этого персонажа
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:20

Досить цікаве повне відео оцієї трійки рашкованів.

Якщо виходити з думок гіркіна, рашці гаплик і скоро при незмінності існуючої в них рашоеліти.
Бочкообразний бувший одесит прикольно розповів про Шарія.

Але родзинка -- це про ЗЕ (хто за ним).

Якщо 70% брехня, а 30% правда -- то ну дуже цікаво які це 30%. До чого відносяться?
Припустити, що 90+% брехня, так теж не сходиться.
Хоча товстун бреше, не червоніючи:
янкі оставлять олігарха просто заможною людиною і тут же -- Вася, тебе арештують і посадять, так що давай з нами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:56

  andrijk777 написав:Катастрофа під Смоленськом: 100% докази що офіційна(російська) версія брехлива.
Зауважте що через 13 хвилин після катастрофи місце було оточене 180!!!! людьми(співробітники МВД і ФСО).
Давно були сумніви по цій катастрофі - ось є відповідь. Правда причини не названі. Але очевидні підозри на вбивство.
Ну щось останнім часом впливають все нові і нові докази що Путін дійсно вбивця.
Отчет:

Зараз це вже не має ніякого значення і нікому не цікаве, полякам треба було з самого початку створювати міжнародну комісію по розслідуванню, забирати рештки літака і тіл, усунути русскіх від розслідування. Поляки самі видали русскім індульгенцію.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:41

  detroytred написав:Якщо виходити з думок гіркіна, рашці гаплик і скоро при незмінності існуючої в них рашоеліти.
Бочкообразний бувший одесит прикольно розповів про Шарія.

Та в цих ідеологів руського міра своя реальність. "рашці скоро гаплик" - у них вже років 2-3 мінімум. Пару разів їх послухав - там одне і те ж, одне і те ж.
Вони просто живуть в своїй реальності ось і все. Ця реальність 99% не настане в Росії, тому що Росія вже не та(це вже не СРСР і навіть не Російська імперія). Росія - це вже відстала бензоколонка, яка вже нічого в світі не рішає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:45

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Катастрофа під Смоленськом: 100% докази що офіційна(російська) версія брехлива.
Зауважте що через 13 хвилин після катастрофи місце було оточене 180!!!! людьми(співробітники МВД і ФСО).
Давно були сумніви по цій катастрофі - ось є відповідь. Правда причини не названі. Але очевидні підозри на вбивство.
Ну щось останнім часом впливають все нові і нові докази що Путін дійсно вбивця.
Отчет:

Зараз це вже не має ніякого значення і нікому не цікаве, полякам треба було з самого початку створювати міжнародну комісію по розслідуванню, забирати рештки літака і тіл, усунути русскіх від розслідування. Поляки самі видали русскім індульгенцію.

Це має величезне значення! В світі ніхто нічого не забуває, а тим більше такий народ як поляки. Просто Путін був сильний в 2010 і поляків задавили(так само як і українців в 2014). Зараз Путін все слабший і слабший і правда може вирватись нарешті. Ось тоді Росії згадають ВСЕ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 22:54

  andrijk777 написав:Це має величезне значення! В світі ніхто нічого не забуває, а тим більше такий народ як поляки. Просто Путін був сильний в 2010 і поляків задавили(так само як і українців в 2014). Зараз Путін все слабший і слабший і правда може вирватись нарешті. Ось тоді Росії згадають ВСЕ.

Після дощика в четвер. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:02

:D
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Якщо виходити з думок гіркіна, рашці гаплик і скоро при незмінності існуючої в них рашоеліти.
Бочкообразний бувший одесит прикольно розповів про Шарія.

Та в цих ідеологів руського міра своя реальність. "рашці скоро гаплик" - у них вже років 2-3 мінімум. Пару разів їх послухав - там одне і те ж, одне і те ж.
Вони просто живуть в своїй реальності ось і все. Ця реальність 99% не настане в Росії, тому що Росія вже не та(це вже не СРСР і навіть не Російська імперія). Росія - це вже відстала бензоколонка, яка вже нічого в світі не рішає.

Мені сподобалося, як товстий запропонував купити наших олігархів й натякнув, що в нього є канали-можливості, а також спонсорувати типу партизанів, на що отримав відповідь -- фіг, кремлівці самі гроші попилять, а ті, що дійдуть українці візьмуть, але нічого не зроблять.
Товстий засмутився, закурив.
Сам хотів руки нагріти ... а тут обломс.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:25

  unicdima написав:Після дощика в четвер. :D

Так само думав Путін в 2014, коли в Чехії взривав склад зі зброєю. 7 років пройшло!!! Пішов дощичок?? Пішов, хоч і не в четвер. Скандал грандіозний. І ще не відомо чим це все закінчиться.
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