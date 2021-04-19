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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:48
andrijk777 написав: unicdima написав:
Після дощика в четвер.
Так само думав Путін в 2014, коли в Чехії взривав склад зі зброєю. 7 років пройшло!!! Пішов дощичок?? Пішов, хоч і не в четвер. Скандал грандіозний. І ще не відомо чим це все закінчиться.
В Чехии есть компания Net4Gas с интересом в СП-2. Построила Capacity4Gas. Любопытно как будут развиваться события в этом направлении.
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