Додано: Вів 20 кві, 2021 18:53

18.04.2021, 19:51

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение

Также представитель Пентагона добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск - учения - не выглядит очевидной

Православная церковь Украины призвала власти России перестать запугивать украинцев "бряцаньем оружием" на ее границах и на временно оккупированных территориях, и остановить эскалацию агрессии

Одним из первых поздравил митрополита Павла временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Александр Лукашик, приехавший на бронированном "Гелике" со спецсигналами

Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.



По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.



"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко

Встреча нардепа Слуги народа Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Алексндром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет на ней Украину

В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем

Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat

Тепер возвисився, – вчорашні уркагани,

Ханиги, волоцюги, підараси

Сидять в палаті серів і балдєють:

Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода!



Ітогі подвєдьом. 2021-04-20В тоже времяНу да, "независимая" церковьОфициально, Украина не признавала выборы Лукашенко, как президентаНо представитель Украины, я подчёркиваю, представитель Украины встречается с самопровозглашеным ЛукойЛичная инициатива - это когда народный депутат мочится в свой собственный бассейнЕсли депутат официально встречается с диктатором Лукой, то это ни фига не личная инициатива. Он представляет УкраинуВсё спихнули на АрахамиюPS. Ещё наш классик когда написалИначе и не скажешь о Шевченко и о Тищенко