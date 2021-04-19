Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
18.04.2021, 19:51 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение
Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.
"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко
В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем
Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat
PS. Ещё наш классик когда написал
Тепер возвисився, – вчорашні уркагани, Ханиги, волоцюги, підараси Сидять в палаті серів і балдєють: Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода!
Днепропетровская ню-модель (уже в прошлом) Анна Минюкова показала, как нужно пробиваться в высшие слои общества и сидеть уже не на мосту фотографироваться практически в обнаженном виде, а уже на заседании Национального совета по реформам рядом с представителями руководства страны. Уточним, именно она поспорила с мэром Днепра по поводу реконструкции моста до установленного времени. Мост вовремя сделали и модели пришлось исполнять обещанное - фотографироваться полуобнаженной на мосту.
Зато сейчас она сидит на заседании Нацсовета и на своей страничке в соцсети говорит о важности профессионального роста
Шах и мат, хейтеры нынешней власти. Говорили, нет в Украине социальных лифтов? А вот Ася Микович готова доказать вам обратное!
Вы могли забыть, но была такая ню-модель из Днепра, которая поспорила с Филатовым, что тот не починит мост в установленные сроки. Ставки были высоки – обнаженные фото модели, в случае победы мэра.
Мост сдали вовремя, а Ася неплохо поднялась – вот уже девушка находится на заседании Нацсовета по реформам, вместе с Зеленским, Ермаком, Разумковым и другими первыми лицами страны, выставляет фото в Instagram и рассуждает о важности развития в команде профессионалов.