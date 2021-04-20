RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7237723872397240
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 00:48

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Після дощика в четвер. :D

Так само думав Путін в 2014, коли в Чехії взривав склад зі зброєю. 7 років пройшло!!! Пішов дощичок?? Пішов, хоч і не в четвер. Скандал грандіозний. І ще не відомо чим це все закінчиться.


В Чехии есть компания Net4Gas с интересом в СП-2. Построила Capacity4Gas. Любопытно как будут развиваться события в этом направлении.
tumos
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:53

Ітогі подвєдьом. 2021-04-20

Ітогі подвєдьом. 2021-04-20

1) На Донбассе погиб военный
18.04.2021, 19:51
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение

2) Войск РФ возле границы Украины сейчас больше, чем в 2014 году - Пентагон
Также представитель Пентагона добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск - учения - не выглядит очевидной

3) Предостережение | Церковь обратилась к оккупантам и ожидающим "прихода Путина": Кто сеет ветер – пожнет бурю
Православная церковь Украины призвала власти России перестать запугивать украинцев "бряцаньем оружием" на ее границах и на временно оккупированных территориях, и остановить эскалацию агрессии

В тоже время
Журналисты показали, как скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры отпраздновал юбилей
Одним из первых поздравил митрополита Павла временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Александр Лукашик, приехавший на бронированном "Гелике" со спецсигналами

Ну да, "независимая" церковь

4) Боевики засеяли минами из России дворы на Донбассе. Бойцы ВСУ их расстреляли – видео
Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.

"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко

5) "Слуга народа" Шевченко приехал в гости к Лукашенко: встретили, как президента (видео)
Официально, Украина не признавала выборы Лукашенко, как президента

Но представитель Украины, я подчёркиваю, представитель Украины встречается с самопровозглашеным Лукой

"Его личная инициатива". В Слуге народа отреагировали на встречу ее депутата с Лукашенко
Встреча нардепа Слуги народа Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Алексндром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет на ней Украину

Личная инициатива - это когда народный депутат мочится в свой собственный бассейн

Если депутат официально встречается с диктатором Лукой, то это ни фига не личная инициатива. Он представляет Украину

6) В "Слуге народа" заявили, что разбираться с Тищенко из-за вечеринки должен Арахамия
В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем

Всё спихнули на Арахамию

7) Как агенты ГРУ в 2014 году попали в ЕС и устроили взрыв на складах в Чехии – расследование
Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat

PS. Ещё наш классик когда написал
Тепер возвисився, – вчорашні уркагани,
Ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода!

Иначе и не скажешь о Шевченко и о Тищенко
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18

Re: Політичні дискусії

«Прикроемся мирными жителями, как в 2014-м». Командир ДНР раскрыл планы боевиков

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 31.08.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:38

Днепропетровская ню-модель (уже в прошлом) Анна Минюкова показала, как нужно пробиваться в высшие слои общества и сидеть уже не на мосту фотографироваться практически в обнаженном виде, а уже на заседании Национального совета по реформам рядом с представителями руководства страны. Уточним, именно она поспорила с мэром Днепра по поводу реконструкции моста до установленного времени. Мост вовремя сделали и модели пришлось исполнять обещанное - фотографироваться полуобнаженной на мосту.

Зато сейчас она сидит на заседании Нацсовета и на своей страничке в соцсети говорит о важности профессионального роста


Шах и мат, хейтеры нынешней власти. Говорили, нет в Украине социальных лифтов? А вот Ася Микович готова доказать вам обратное!

Вы могли забыть, но была такая ню-модель из Днепра, которая поспорила с Филатовым, что тот не починит мост в установленные сроки. Ставки были высоки – обнаженные фото модели, в случае победы мэра.

Мост сдали вовремя, а Ася неплохо поднялась – вот уже девушка находится на заседании Нацсовета по реформам, вместе с Зеленским, Ермаком, Разумковым и другими первыми лицами страны, выставляет фото в Instagram и рассуждает о важности развития в команде профессионалов.

Чем вам не карьерный взлет?


Зображення

Зображення

Зображення
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14472
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7921 раз.
Подякували: 3827 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:44


Ось вони, здобутки зевлади за два роки царювання.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:56

  Schmit написав:
Ось вони, здобутки зевлади за два роки царювання.

стандартне брехливе порохате пропагандонство.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 10.06.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7237723872397240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.