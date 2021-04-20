Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
18.04.2021, 19:51 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение
Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.
"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко
В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем
Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat
PS. Ещё наш классик когда написал
Тепер возвисився, – вчорашні уркагани, Ханиги, волоцюги, підараси Сидять в палаті серів і балдєють: Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода!
Днепропетровская ню-модель (уже в прошлом) Анна Минюкова показала, как нужно пробиваться в высшие слои общества и сидеть уже не на мосту фотографироваться практически в обнаженном виде, а уже на заседании Национального совета по реформам рядом с представителями руководства страны. Уточним, именно она поспорила с мэром Днепра по поводу реконструкции моста до установленного времени. Мост вовремя сделали и модели пришлось исполнять обещанное - фотографироваться полуобнаженной на мосту.
Зато сейчас она сидит на заседании Нацсовета и на своей страничке в соцсети говорит о важности профессионального роста
Шах и мат, хейтеры нынешней власти. Говорили, нет в Украине социальных лифтов? А вот Ася Микович готова доказать вам обратное!
Вы могли забыть, но была такая ню-модель из Днепра, которая поспорила с Филатовым, что тот не починит мост в установленные сроки. Ставки были высоки – обнаженные фото модели, в случае победы мэра.
Мост сдали вовремя, а Ася неплохо поднялась – вот уже девушка находится на заседании Нацсовета по реформам, вместе с Зеленским, Ермаком, Разумковым и другими первыми лицами страны, выставляет фото в Instagram и рассуждает о важности развития в команде профессионалов.
13:20 По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году.
13:18 Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы международной безопасности.
13:17 Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно. И делается это и в сфере образования. К 2024 году доля современного оружия в войсках составит 78%. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.
13:16 Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, предупреждает президент. «Я вынужден это сказать — у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения», — говорит Путин, призывая не пресекать красные черты Москвы, а где они будут проходить Россия определит сама.
13:15 В том числе и с теми, с кем отношения в последнее время не складываются. Россия не хочет сжигать мосты, напоминает Путин. Но если кто-то воспринимает наше поведение как слабость, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.
13:14 Путин напоминает, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни».
13:14 Недружественные акции в отношении России не прекращаются, напоминает Путин. В некоторых странах завели традицию — по любому поводу цеплять Россию. «Новый вид спорта», — обозначил президент свою позицию.
13:13 «Видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных предложений России наладить диалог по международной кибербезопасности».
13:12 Можно как угодно относиться к президенту Януковичу или Мадуро, — продолжает глава государства. — Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже».
13:11 Президент говорит о том, что практика санкционного давления перерастает в нечто более опасное — Путин говорит о Белоруссии и попытке убийства президента этой страны. И это, к слову, не нашло осуждения со стороны коллективного Запада.
13:10 Задача России на международной арене — обеспечить мир и благополучие наших граждан. У России есть интересы, которые Москва будет отстаивать в рамках международного права. Владимир Путин перешел к блоку безопасности.