В Чехии есть компания Net4Gas с интересом в СП-2. Построила Capacity4Gas. Любопытно как будут развиваться события в этом направлении.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 кві, 2021 00:48
В Чехии есть компания Net4Gas с интересом в СП-2. Построила Capacity4Gas. Любопытно как будут развиваться события в этом направлении.
Додано: Вів 20 кві, 2021 18:53
Ітогі подвєдьом. 2021-04-20
Ітогі подвєдьом. 2021-04-20
1)
2)
3)
В тоже время
Ну да, "независимая" церковь
4)
5)
Официально, Украина не признавала выборы Лукашенко, как президента
Но представитель Украины, я подчёркиваю, представитель Украины встречается с самопровозглашеным Лукой
Личная инициатива - это когда народный депутат мочится в свой собственный бассейн
Если депутат официально встречается с диктатором Лукой, то это ни фига не личная инициатива. Он представляет Украину
6)
Всё спихнули на Арахамию
7)
PS. Ещё наш классик когда написал
Иначе и не скажешь о Шевченко и о Тищенко
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:38
Додано: Сер 21 кві, 2021 12:25
Апрельские тезисы фюрера
13:20 По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году.
13:18 Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы международной безопасности.
13:17 Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно. И делается это и в сфере образования. К 2024 году доля современного оружия в войсках составит 78%. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.
13:16 Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, предупреждает президент. «Я вынужден это сказать — у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения», — говорит Путин, призывая не пресекать красные черты Москвы, а где они будут проходить Россия определит сама.
13:15 В том числе и с теми, с кем отношения в последнее время не складываются. Россия не хочет сжигать мосты, напоминает Путин. Но если кто-то воспринимает наше поведение как слабость, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.
13:14 Путин напоминает, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни».
13:14 Недружественные акции в отношении России не прекращаются, напоминает Путин. В некоторых странах завели традицию — по любому поводу цеплять Россию. «Новый вид спорта», — обозначил президент свою позицию.
13:13 «Видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных предложений России наладить диалог по международной кибербезопасности».
13:12 Можно как угодно относиться к президенту Януковичу или Мадуро, — продолжает глава государства. — Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже».
13:11 Президент говорит о том, что практика санкционного давления перерастает в нечто более опасное — Путин говорит о Белоруссии и попытке убийства президента этой страны. И это, к слову, не нашло осуждения со стороны коллективного Запада.
13:10 Задача России на международной арене — обеспечить мир и благополучие наших граждан. У России есть интересы, которые Москва будет отстаивать в рамках международного права. Владимир Путин перешел к блоку безопасности.
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:20
У нас, сейчас, не принято иметь Собственное мнение, собственные Взгляды, тем более - обоснованные!
К сожалению, в приоритете любой власти, в любой стране - Вата, пластилин, который думает так, как ему говорит Власть и делает то, что скажет Власть!
Тем не мене, вот посмотрел на ценв на подсолнечное масло в мире и спросил, почему в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло?
Ответ, на поверхности.
Заходим сюда:
Обратите внимание, обилие предложений с Украины. По достаточно низким ценам.
Естественно, продавцы... "ООО" разные и явно под "крышей" определённых "структур Власти"!
Потом.. ещё и НДС им возмещают.
Зачем Западу - принимать Украину в ЕС, если можно вот так вот, получать всё что им можно с Украины?
При этом, сами граждане Украины - будут покупать масло Дороже, чем в ЕС, работать за зарплаты... ниже, чем в ЕС и мечтать, чтобы их дети уехали с Батькiвщини навiки, потому что быть лохом, некомфортно!
Кстати, вот что по этому поводу, по поводу цен на масло - думают Уважаемые Депутаты?
Народные, так сказать, избранники!
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:22
Starikan
Ну, до путлера стало доходить, что он лох.
развяжет войну- назовут Гитлером
не развяжет войну, будут чморить
тяжело быть лохом, но такова у него судьба
Додано: Сер 21 кві, 2021 13:37
pesikot «П
Там всё не так.
По порядку, давай.
Итак, МВФ и пр. - не дадут нормально денег, пока не будет освобождйн Донбасс и Крым.
Они так намекают, мол территориальные вопросы надо порешать.
Без денег МВФ - Украина не выживет, даже в случае победы над короновирусом, которой не будет в ближайшие годы.
Поэтому, существовали планы - Освободить Донбасс от сепаров. Для этого, закупалось оружие и готовилась Армия!
Однако, наши Генералы понимали, что Россия может поставить боевикам современное вооружение и желательно было заручиться поддержкой Запада!
Вроде бы всё складывалось, Запад поддерживает, Байден с нами и всё такое.
Но тут, неожиданное заявление, что рашка не собирается вводить войска в случае атаки ВСУ на так называемые ДНР а в случае атаки ВСУ, готова нанести ракетный удар современными высокоточными системами непосредственно по позициям ВСУ и по Инфраструктуре!
То есть, не идёт уже речь о привычном боестолкновении пехоты, танков и "Градов", а разговор выходит на уровень современной войны с применением ОМП!
При таком раскладе, либо Запад даст 100% гарантию, что в случае массированного применения Россией современного оружия против Украины, он будет готов нанести ядерный удар по Москве, Питеру и пр., либо соваться без поддержки Запада против ОМП, как бы стрёмно.
Вот такой возможный расклад, обсуждают бабушки на лавочках.
И готовят погреба, чтобы переседеть "ядерную зиму".
Одно ясно, что в случае полномасштабной войны, всё изменится.
И карта мира и жизненные ценности и отношения людей друг к другу.
Так что, надо подумать, сначала, что будет потом, сколько человек выживут и будет ли Украина существовать после этой самой "ядерной зимы" или превратится в "зону отчуждения".
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