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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7238723972407241>
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 00:48

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Після дощика в четвер. :D

Так само думав Путін в 2014, коли в Чехії взривав склад зі зброєю. 7 років пройшло!!! Пішов дощичок?? Пішов, хоч і не в четвер. Скандал грандіозний. І ще не відомо чим це все закінчиться.


В Чехии есть компания Net4Gas с интересом в СП-2. Построила Capacity4Gas. Любопытно как будут развиваться события в этом направлении.
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:53

Ітогі подвєдьом. 2021-04-20

Ітогі подвєдьом. 2021-04-20

1) На Донбассе погиб военный
18.04.2021, 19:51
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение

2) Войск РФ возле границы Украины сейчас больше, чем в 2014 году - Пентагон
Также представитель Пентагона добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск - учения - не выглядит очевидной

3) Предостережение | Церковь обратилась к оккупантам и ожидающим "прихода Путина": Кто сеет ветер – пожнет бурю
Православная церковь Украины призвала власти России перестать запугивать украинцев "бряцаньем оружием" на ее границах и на временно оккупированных территориях, и остановить эскалацию агрессии

В тоже время
Журналисты показали, как скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры отпраздновал юбилей
Одним из первых поздравил митрополита Павла временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Александр Лукашик, приехавший на бронированном "Гелике" со спецсигналами

Ну да, "независимая" церковь

4) Боевики засеяли минами из России дворы на Донбассе. Бойцы ВСУ их расстреляли – видео
Ночью 19 апреля боевики гибридной армии РФ удаленно заминировали минами ПОМ-2 жилой район Жованка в поселке Зайцево Донецкой области, после чего бойцам ВСУ пришлось эвакуировать людей и обезвреживать боеприпасы. Видео авторства Вячеслава Скоряка выложил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

По словам военных, оккупанты не в первый раз сбрасывают "помки" с беспилотника.

"Россия – единственная страна в мире, которая производит, хранит и использует ПОМ-2. Но для того, чтобы украинцы не идентифицировали происхождения взрывного устройства, на носителе мины полностью затерта маркировка", – пишет Цаплиенко

5) "Слуга народа" Шевченко приехал в гости к Лукашенко: встретили, как президента (видео)
Официально, Украина не признавала выборы Лукашенко, как президента

Но представитель Украины, я подчёркиваю, представитель Украины встречается с самопровозглашеным Лукой

"Его личная инициатива". В Слуге народа отреагировали на встречу ее депутата с Лукашенко
Встреча нардепа Слуги народа Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Алексндром Лукашенко – его личная инициатива, он не представляет на ней Украину

Личная инициатива - это когда народный депутат мочится в свой собственный бассейн

Если депутат официально встречается с диктатором Лукой, то это ни фига не личная инициатива. Он представляет Украину

6) В "Слуге народа" заявили, что разбираться с Тищенко из-за вечеринки должен Арахамия
В скандальной ситуации, возникшей с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко после нарушения им карантина должен разбираться глава фракции СН Давид Арахамия, поскольку Тищенко является его заместителем

Всё спихнули на Арахамию

7) Как агенты ГРУ в 2014 году попали в ЕС и устроили взрыв на складах в Чехии – расследование
Масштабы операции Главного разведовательного управления РФ по взрыву боеприпасов в Врбетице в 2014 году указывают на важность этой миссии для военного и политического руководства России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat

PS. Ещё наш классик когда написал
Тепер возвисився, – вчорашні уркагани,
Ханиги, волоцюги, підараси
Сидять в палаті серів і балдєють:
Свобода, блядь, свобода, блядь, свобода!

Иначе и не скажешь о Шевченко и о Тищенко
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:18

Re: Політичні дискусії

«Прикроемся мирными жителями, как в 2014-м». Командир ДНР раскрыл планы боевиков

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 19:38

Днепропетровская ню-модель (уже в прошлом) Анна Минюкова показала, как нужно пробиваться в высшие слои общества и сидеть уже не на мосту фотографироваться практически в обнаженном виде, а уже на заседании Национального совета по реформам рядом с представителями руководства страны. Уточним, именно она поспорила с мэром Днепра по поводу реконструкции моста до установленного времени. Мост вовремя сделали и модели пришлось исполнять обещанное - фотографироваться полуобнаженной на мосту.

Зато сейчас она сидит на заседании Нацсовета и на своей страничке в соцсети говорит о важности профессионального роста


Шах и мат, хейтеры нынешней власти. Говорили, нет в Украине социальных лифтов? А вот Ася Микович готова доказать вам обратное!

Вы могли забыть, но была такая ню-модель из Днепра, которая поспорила с Филатовым, что тот не починит мост в установленные сроки. Ставки были высоки – обнаженные фото модели, в случае победы мэра.

Мост сдали вовремя, а Ася неплохо поднялась – вот уже девушка находится на заседании Нацсовета по реформам, вместе с Зеленским, Ермаком, Разумковым и другими первыми лицами страны, выставляет фото в Instagram и рассуждает о важности развития в команде профессионалов.

Чем вам не карьерный взлет?


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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:44


Ось вони, здобутки зевлади за два роки царювання.
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Хороша промова
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:25

Апрельские тезисы фюрера

13:20 По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году.

13:18 Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы международной безопасности.

13:17 Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно. И делается это и в сфере образования. К 2024 году доля современного оружия в войсках составит 78%. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.

13:16 Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, предупреждает президент. «Я вынужден это сказать — у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения», — говорит Путин, призывая не пресекать красные черты Москвы, а где они будут проходить Россия определит сама.

13:15 В том числе и с теми, с кем отношения в последнее время не складываются. Россия не хочет сжигать мосты, напоминает Путин. Но если кто-то воспринимает наше поведение как слабость, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.

13:14 Путин напоминает, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни».

13:14 Недружественные акции в отношении России не прекращаются, напоминает Путин. В некоторых странах завели традицию — по любому поводу цеплять Россию. «Новый вид спорта», — обозначил президент свою позицию.

13:13 «Видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных предложений России наладить диалог по международной кибербезопасности».

13:12 Можно как угодно относиться к президенту Януковичу или Мадуро, — продолжает глава государства. — Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже».

13:11 Президент говорит о том, что практика санкционного давления перерастает в нечто более опасное — Путин говорит о Белоруссии и попытке убийства президента этой страны. И это, к слову, не нашло осуждения со стороны коллективного Запада.

13:10 Задача России на международной арене — обеспечить мир и благополучие наших граждан. У России есть интересы, которые Москва будет отстаивать в рамках международного права. Владимир Путин перешел к блоку безопасности.

https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/ ... ml?refresh
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:20

У нас, сейчас, не принято иметь Собственное мнение, собственные Взгляды, тем более - обоснованные!
К сожалению, в приоритете любой власти, в любой стране - Вата, пластилин, который думает так, как ему говорит Власть и делает то, что скажет Власть!

Тем не мене, вот посмотрел на ценв на подсолнечное масло в мире и спросил, почему в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло?

Ответ, на поверхности.
Заходим сюда:
https://flagma.de/ru/podsolnechnoe-masl ... 344-1.html

Обратите внимание, обилие предложений с Украины. По достаточно низким ценам.
Естественно, продавцы... "ООО" разные и явно под "крышей" определённых "структур Власти"!
Потом.. ещё и НДС им возмещают.

Зачем Западу - принимать Украину в ЕС, если можно вот так вот, получать всё что им можно с Украины?
При этом, сами граждане Украины - будут покупать масло Дороже, чем в ЕС, работать за зарплаты... ниже, чем в ЕС и мечтать, чтобы их дети уехали с Батькiвщини навiки, потому что быть лохом, некомфортно!

Кстати, вот что по этому поводу, по поводу цен на масло - думают Уважаемые Депутаты?
Народные, так сказать, избранники!
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:22

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Апрельские тезисы фюрера

Ну, до путлера стало доходить, что он лох.
развяжет войну- назовут Гитлером
не развяжет войну, будут чморить
тяжело быть лохом, но такова у него судьба :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:37

pesikot «П
рикроемся мирными жителями, как в 2014-м». Командир ДНР раскрыл планы боевиков


Там всё не так.
По порядку, давай.

Итак, МВФ и пр. - не дадут нормально денег, пока не будет освобождйн Донбасс и Крым.
Они так намекают, мол территориальные вопросы надо порешать.

Без денег МВФ - Украина не выживет, даже в случае победы над короновирусом, которой не будет в ближайшие годы.

Поэтому, существовали планы - Освободить Донбасс от сепаров. Для этого, закупалось оружие и готовилась Армия!

Однако, наши Генералы понимали, что Россия может поставить боевикам современное вооружение и желательно было заручиться поддержкой Запада!

Вроде бы всё складывалось, Запад поддерживает, Байден с нами и всё такое.

Но тут, неожиданное заявление, что рашка не собирается вводить войска в случае атаки ВСУ на так называемые ДНР а в случае атаки ВСУ, готова нанести ракетный удар современными высокоточными системами непосредственно по позициям ВСУ и по Инфраструктуре!

То есть, не идёт уже речь о привычном боестолкновении пехоты, танков и "Градов", а разговор выходит на уровень современной войны с применением ОМП!

При таком раскладе, либо Запад даст 100% гарантию, что в случае массированного применения Россией современного оружия против Украины, он будет готов нанести ядерный удар по Москве, Питеру и пр., либо соваться без поддержки Запада против ОМП, как бы стрёмно. :(

Вот такой возможный расклад, обсуждают бабушки на лавочках.

И готовят погреба, чтобы переседеть "ядерную зиму".

Одно ясно, что в случае полномасштабной войны, всё изменится.
И карта мира и жизненные ценности и отношения людей друг к другу.

Так что, надо подумать, сначала, что будет потом, сколько человек выживут и будет ли Украина существовать после этой самой "ядерной зимы" или превратится в "зону отчуждения".
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