Додано: Сер 21 кві, 2021 12:25

13:20 По словам Путина, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году.13:18 Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить с партнерами вопросы международной безопасности.13:17 Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет непрерывно. И делается это и в сфере образования. К 2024 году доля современного оружия в войсках составит 78%. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.13:16 Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели, предупреждает президент. «Я вынужден это сказать — у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения», — говорит Путин, призывая не пресекать красные черты Москвы, а где они будут проходить Россия определит сама.13:15 В том числе и с теми, с кем отношения в последнее время не складываются. Россия не хочет сжигать мосты, напоминает Путин. Но если кто-то воспринимает наше поведение как слабость, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.13:14 Путин напоминает, что Россия в этой ситуации ведет себя сдержанно. «Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни».13:14 Недружественные акции в отношении России не прекращаются, напоминает Путин. В некоторых странах завели традицию — по любому поводу цеплять Россию. «Новый вид спорта», — обозначил президент свою позицию.13:13 «Видимо, недаром западные коллеги отказываются от многочисленных предложений России наладить диалог по международной кибербезопасности».13:12 Можно как угодно относиться к президенту Януковичу или Мадуро, — продолжает глава государства. — Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика политических убийств — это уже слишком. Все границы перешли уже».13:11 Президент говорит о том, что практика санкционного давления перерастает в нечто более опасное — Путин говорит о Белоруссии и попытке убийства президента этой страны. И это, к слову, не нашло осуждения со стороны коллективного Запада.13:10 Задача России на международной арене — обеспечить мир и благополучие наших граждан. У России есть интересы, которые Москва будет отстаивать в рамках международного права. Владимир Путин перешел к блоку безопасности.