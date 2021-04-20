Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И самое интересное. В случае начала полномасштабной войны России и Запада, к власти в России - прийдут генералы, военные. Это, без вариантов. Что при живом путине, что при мёртвом(они же его могут и убрать). Расейские генералы, в подавляющем большинстве - невменяшки, поэтому в ответ на ядерный удар по Москве со стороны НАТО, они нанесут ответный удар по Киеву, Львову, Польше, Прибалтике и пр. Думаю, Германия и Франция, в случае начала ядерной войны - быстро заявит о своём нейтралитете, выходе из НАТО и пр. Полем боя - будет Украина, прежде всего. Пострадать могут, конечно же Россия, США и Восточная Европа.
Это известный сценарий, многие его знали и уехали на ПМЖ в Астралию и Зеландию, подальше от зоны воздействия ОМП.
Китай. Многие гадают, какую же позицию займёт Китай. Но Китай, имеет договорённости с Россией и в случае Мировой Войны, скорее всего рашка предложит Китаю территрии в обмен на поддержку, хотя вначале - Китай попробует сохранить нейтралитет.
Ах да, российская оппозиция. В случае прихода к власти в рашке генералов, оппозицию тупо расстреляют, как коммуняки делали в 30-х годах.
Надо понимать, что большинство в России - Ватники! То есть, они будут поддерживать Власть, независимо от действий этой власти! Покажут им по ТВ уничтоженные ЯО города и они сами, всех, кто "поддерживает Запад", будут по методу Шарикова булгаковского "душить и душить", кожанки оденут, маузеры достанут.
Вообщем, если проблему т.н. днр-лнр не решить Мирно, трупов будет не один млн... и не десять а значительно больше. Кстати, квартиры подешевеют! Особенно в зоне действия ОМП!
Replay Ваші фантазії про ядерну війну смішно читати. Ось анекдот в тему(хоча це більше схоже на реальність ніж на анекдот): Звонит Лавров Шойгу и говорит: – Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет. Шойгу, возмущенно: – Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего? – Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.
вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми?
У Вас интересное мнение, явно селянин! - Зачем выращивать масло, если выгоднее его покупать оптом у местных производителей и потом продавать в Германию, получая возмещение НДС? Если Вы не предприниматель а ватник, которому надо дать в руки "лопату" и поле с подсолнечником, то Вы и выращивайте!
А вот то, что Барыги "под крышей", могут в Украине цены задирать - это вопрос к "антимонопольному коммитету" и пр. "слугам народа"(какого?).
- Там цена в евро, уже на месте, да с учётом доставки. И внимательнее на цены, они от Опта зависят. У нас, на месте масло, его не нужно никуда везти, страховать груз и пр. и потом ждать возмещения НДС! Но цены -на уровне немецких, а в маркетах -выше.
Но, это, в принципе -нормально! Ведь, дорожает масло, дорожают услуги стоматолога(ему надо на масло), да всё дорожает! А вот доходы, не растут! Это приводит к падению оборота внутри страны, к снижению поступлений в бюджет и пр.
Так что, всё абсолютно логично. Как говорил один москальский актёр с Украины, "Всё нормально, Падаю!"
Кстати, в 1939-м году, когда Гитлер "освобождал Польшу от евреев", мало кто "из ваты" предполагал, что начнётся Мировая Война, которая унесёт миллионы жизней.
Хотя, если Вы посмотрите на количество производимого в 30-е годы оружия и "заредитованность экономики", то ослу понятно - Войны не могло не быть.
И к Мировой Войне, ещё с середины 30-х, готовились и США и Англия и Германия и СэСэСэР.
Вторая Мировая -следствие "спасения мира от Депрессии".
Третья Мировая - будет следствием "спасения мира от Короновируса".
И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.
Её не может не быть, т.к. иначе - мировую экономику не "распузырить". Ну а то, что Украина оказалась в неудобном месте, на стыке Запада и Востока, всегда приводило к тому, что "то гунны, то монголы, то турки, то поляки, то шведы, то москали, то большевики то ещё кто" устраивают массовую резню именно в Украине.