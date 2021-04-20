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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7238723972407241 Додано: Сер 21 кві, 2021 14:07 И самое интересное.

В случае начала полномасштабной войны России и Запада, к власти в России - прийдут генералы, военные.

Это, без вариантов. Что при живом путине, что при мёртвом(они же его могут и убрать).

Расейские генералы, в подавляющем большинстве - невменяшки, поэтому в ответ на ядерный удар по Москве со стороны НАТО, они нанесут ответный удар по Киеву, Львову, Польше, Прибалтике и пр.

Думаю, Германия и Франция, в случае начала ядерной войны - быстро заявит о своём нейтралитете, выходе из НАТО и пр.

Полем боя - будет Украина, прежде всего.

Пострадать могут, конечно же Россия, США и Восточная Европа.



Это известный сценарий, многие его знали и уехали на ПМЖ в Астралию и Зеландию, подальше от зоны воздействия ОМП.



Китай. Многие гадают, какую же позицию займёт Китай.

Но Китай, имеет договорённости с Россией и в случае Мировой Войны, скорее всего рашка предложит Китаю территрии в обмен на поддержку, хотя вначале - Китай попробует сохранить нейтралитет.



Ах да, российская оппозиция.

В случае прихода к власти в рашке генералов, оппозицию тупо расстреляют, как коммуняки делали в 30-х годах.



Надо понимать, что большинство в России - Ватники! То есть, они будут поддерживать Власть, независимо от действий этой власти!

Покажут им по ТВ уничтоженные ЯО города и они сами, всех, кто "поддерживает Запад", будут по методу Шарикова булгаковского "душить и душить", кожанки оденут, маузеры достанут.



Вообщем, если проблему т.н. днр-лнр не решить Мирно, трупов будет не один млн... и не десять а значительно больше.

Кстати, квартиры подешевеют! Особенно в зоне действия ОМП! Replay

Повідомлень: 2244 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 14:09 Replay написав: Тем не мене, вот посмотрел на ценв на подсолнечное масло в мире и спросил, почему в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло?



Ответ, на поверхности.

Заходим сюда:

https://flagma.de/ru/podsolnechnoe-masl ... 344-1.html



Обратите внимание, обилие предложений с Украины. По достаточно низким ценам.

Естественно, продавцы... "ООО" разные и явно под "крышей" определённых "структур Власти"!

Потом.. ещё и НДС им возмещают.

Тем не мене, вот посмотрел на ценв на подсолнечное масло в мире и спросил, почему в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло?Ответ, на поверхности.Заходим сюда:Обратите внимание, обилие предложений с Украины. По достаточно низким ценам.Естественно, продавцы... "ООО" разные и явно под "крышей" определённых "структур Власти"!Потом.. ещё и НДС им возмещают.

Я не зрозумів - а що не так з олією????

Ціна на тому сайті майже така ж як в магазинах. Але оптом товар зазвичай дешевше!



І якщо "в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло" - тоді вперед - вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми? Я не зрозумів - а що не так з олією????Ціна на тому сайті майже така ж як в магазинах. Але оптом товар зазвичай дешевше!І якщо "в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло" - тоді вперед - вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми? andrijk777

Повідомлень: 3026 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 14:15 Replay

Ваші фантазії про ядерну війну смішно читати.

Ось анекдот в тему(хоча це більше схоже на реальність ніж на анекдот):

Звонит Лавров Шойгу и говорит:

– Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.

Шойгу, возмущенно:

– Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?

– Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет. andrijk777

Повідомлень: 3026 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 14:19 andrijk777 вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми?

У Вас интересное мнение, явно селянин!

- Зачем выращивать масло, если выгоднее его покупать оптом у местных производителей и потом продавать в Германию, получая возмещение НДС?

Если Вы не предприниматель а ватник, которому надо дать в руки "лопату" и поле с подсолнечником, то Вы и выращивайте!



А вот то, что Барыги "под крышей", могут в Украине цены задирать - это вопрос к "антимонопольному коммитету" и пр. "слугам народа"(какого?).



- Там цена в евро, уже на месте, да с учётом доставки. И внимательнее на цены, они от Опта зависят.

У нас, на месте масло, его не нужно никуда везти, страховать груз и пр. и потом ждать возмещения НДС!

Но цены -на уровне немецких, а в маркетах -выше.



Но, это, в принципе -нормально!

Ведь, дорожает масло, дорожают услуги стоматолога(ему надо на масло), да всё дорожает!

А вот доходы, не растут!

Это приводит к падению оборота внутри страны, к снижению поступлений в бюджет и пр.



Так что, всё абсолютно логично.

Как говорил один москальский актёр с Украины, "Всё нормально, Падаю!" У Вас интересное мнение, явно селянин!- Зачем выращивать масло, если выгоднее его покупать оптом у местных производителей и потом продавать в Германию, получая возмещение НДС?Если Вы не предприниматель а ватник, которому надо дать в руки "лопату" и поле с подсолнечником, то Вы и выращивайте!А вот то, что Барыги "под крышей", могут в Украине цены задирать - это вопрос к "антимонопольному коммитету" и пр. "слугам народа"(какого?).- Там цена в евро, уже на месте, да с учётом доставки. И внимательнее на цены, они от Опта зависят.У нас, на месте масло, его не нужно никуда везти, страховать груз и пр. и потом ждать возмещения НДС!Но цены -на уровне немецких, а в маркетах -выше.Но, это, в принципе -нормально!Ведь, дорожает масло, дорожают услуги стоматолога(ему надо на масло), да всё дорожает!А вот доходы, не растут!Это приводит к падению оборота внутри страны, к снижению поступлений в бюджет и пр.Так что, всё абсолютно логично.Как говорил один москальский актёр с Украины, "Всё нормально, Падаю!" Replay

Повідомлень: 2244 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 14:29 andrijk777 Ваші фантазії про ядерну війну смішно читати.

Это не фантазии, это вероятность более 90%!



Кстати, в 1939-м году, когда Гитлер "освобождал Польшу от евреев", мало кто "из ваты" предполагал, что начнётся Мировая Война, которая унесёт миллионы жизней.



Хотя, если Вы посмотрите на количество производимого в 30-е годы оружия и "заредитованность экономики", то ослу понятно - Войны не могло не быть.



И к Мировой Войне, ещё с середины 30-х, готовились и США и Англия и Германия и СэСэСэР.



Вторая Мировая -следствие "спасения мира от Депрессии".



Третья Мировая - будет следствием "спасения мира от Короновируса".



И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.



Её не может не быть, т.к. иначе - мировую экономику не "распузырить".

Ну а то, что Украина оказалась в неудобном месте, на стыке Запада и Востока, всегда приводило к тому, что "то гунны, то монголы, то турки, то поляки, то шведы, то москали, то большевики то ещё кто" устраивают массовую резню именно в Украине.



Удобное место для драки. Это не фантазии, это вероятность более 90%!Кстати, в 1939-м году, когда Гитлер "освобождал Польшу от евреев", мало кто "из ваты" предполагал, что начнётся Мировая Война, которая унесёт миллионы жизней.Хотя, если Вы посмотрите на количество производимого в 30-е годы оружия и "заредитованность экономики", то ослу понятно - Войны не могло не быть.И к Мировой Войне, ещё с середины 30-х, готовились и США и Англия и Германия и СэСэСэР.Вторая Мировая -следствие "спасения мира от Депрессии".Третья Мировая - будет следствием "спасения мира от Короновируса".И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.Её не может не быть, т.к. иначе - мировую экономику не "распузырить".Ну а то, что Украина оказалась в неудобном месте, на стыке Запада и Востока, всегда приводило к тому, что "то гунны, то монголы, то турки, то поляки, то шведы, то москали, то большевики то ещё кто" устраивают массовую резню именно в Украине.Удобное место для драки. Replay

Повідомлень: 2244 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 14:32

Может быть ещё задёрг вверх, но потом -фиксация прибыли.

Селл ин мэй энд гоу эвей!



Так что, если сейчас начнётся падение, то не исключено, что для Спасения Мира от мощнейшего кризиса(несравнимого ни с чем), как раз и развяжут войну.

И да, без ЯО - сдуть пузыри, будет сложно.

Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?



Нет, Вы точно из села родом!

Перечитайте этот анекдот!

Вдумайтесь.

Бить москали будут по Киеву, по Львову!

Там у них "своих нет"!



Пойду копать бункер. Между нами, фондовый рынок отработал все уровни, к которым стремились инвесторы.Может быть ещё задёрг вверх, но потом -фиксация прибыли.Селл ин мэй энд гоу эвей!Так что, если сейчас начнётся падение, то не исключено, что для Спасения Мира от мощнейшего кризиса(несравнимого ни с чем), как раз и развяжут войну.И да, без ЯО - сдуть пузыри, будет сложно.Нет, Вы точно из села родом!Перечитайте этот анекдот!Вдумайтесь.Бить москали будут по Киеву, по Львову!Там у них "своих нет"!Пойду копать бункер. Replay

Повідомлень: 2244 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 15:12 Replay написав: И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.

И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.

А докази, факти? Нє?

Тільки фантазії, тільки харкод. А докази, факти? Нє?Тільки фантазії, тільки харкод. andrijk777

Повідомлень: 3026 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 кві, 2021 15:19 Replay написав: Нет, Вы точно из села родом!

Перечитайте этот анекдот!

Вдумайтесь.

Бить москали будут по Киеву, по Львову!

Там у них "своих нет"!

Нет, Вы точно из села родом!Перечитайте этот анекдот!Вдумайтесь.Бить москали будут по Киеву, по Львову!Там у них "своих нет"!

А зміст?? Який зміст бомбити Львів? Яка буде реакція світу на це?

Між-іншим удар по Хабаровську - набагато більше змісту!!!

По-перше міжнародна реакція буде значно м'якшою.

По-друге протестувати в Росії більше ніхто не захоче. А це серйозна проблема для Путіна. А зміст?? Який зміст бомбити Львів? Яка буде реакція світу на це?Між-іншим удар по Хабаровську - набагато більше змісту!!!По-перше міжнародна реакція буде значно м'якшою.По-друге протестувати в Росії більше ніхто не захоче. А це серйозна проблема для Путіна. andrijk777

Повідомлень: 3026 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7238723972407241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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