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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7238723972407241
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:07

И самое интересное.
В случае начала полномасштабной войны России и Запада, к власти в России - прийдут генералы, военные.
Это, без вариантов. Что при живом путине, что при мёртвом(они же его могут и убрать).
Расейские генералы, в подавляющем большинстве - невменяшки, поэтому в ответ на ядерный удар по Москве со стороны НАТО, они нанесут ответный удар по Киеву, Львову, Польше, Прибалтике и пр.
Думаю, Германия и Франция, в случае начала ядерной войны - быстро заявит о своём нейтралитете, выходе из НАТО и пр.
Полем боя - будет Украина, прежде всего.
Пострадать могут, конечно же Россия, США и Восточная Европа.

Это известный сценарий, многие его знали и уехали на ПМЖ в Астралию и Зеландию, подальше от зоны воздействия ОМП.

Китай. Многие гадают, какую же позицию займёт Китай.
Но Китай, имеет договорённости с Россией и в случае Мировой Войны, скорее всего рашка предложит Китаю территрии в обмен на поддержку, хотя вначале - Китай попробует сохранить нейтралитет.

Ах да, российская оппозиция.
В случае прихода к власти в рашке генералов, оппозицию тупо расстреляют, как коммуняки делали в 30-х годах.

Надо понимать, что большинство в России - Ватники! То есть, они будут поддерживать Власть, независимо от действий этой власти!
Покажут им по ТВ уничтоженные ЯО города и они сами, всех, кто "поддерживает Запад", будут по методу Шарикова булгаковского "душить и душить", кожанки оденут, маузеры достанут.

Вообщем, если проблему т.н. днр-лнр не решить Мирно, трупов будет не один млн... и не десять а значительно больше.
Кстати, квартиры подешевеют! Особенно в зоне действия ОМП!
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:09

  Replay написав:Тем не мене, вот посмотрел на ценв на подсолнечное масло в мире и спросил, почему в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло?

Ответ, на поверхности.
Заходим сюда:
https://flagma.de/ru/podsolnechnoe-masl ... 344-1.html

Обратите внимание, обилие предложений с Украины. По достаточно низким ценам.
Естественно, продавцы... "ООО" разные и явно под "крышей" определённых "структур Власти"!
Потом.. ещё и НДС им возмещают.

Я не зрозумів - а що не так з олією????
Ціна на тому сайті майже така ж як в магазинах. Але оптом товар зазвичай дешевше!

І якщо "в Украине, где прекрасная земля и низкие зарплаты(себестоимость), такое дорогое подсолнечное масло" - тоді вперед - вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:15

Replay
Ваші фантазії про ядерну війну смішно читати.
Ось анекдот в тему(хоча це більше схоже на реальність ніж на анекдот):
Звонит Лавров Шойгу и говорит:
– Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живет.
Шойгу, возмущенно:
– Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?
– Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:19

andrijk777
вирощуйте то масло і подавайте втридорого, і багатійте. Які проблеми?

У Вас интересное мнение, явно селянин!
- Зачем выращивать масло, если выгоднее его покупать оптом у местных производителей и потом продавать в Германию, получая возмещение НДС?
Если Вы не предприниматель а ватник, которому надо дать в руки "лопату" и поле с подсолнечником, то Вы и выращивайте!

А вот то, что Барыги "под крышей", могут в Украине цены задирать - это вопрос к "антимонопольному коммитету" и пр. "слугам народа"(какого?).

- Там цена в евро, уже на месте, да с учётом доставки. И внимательнее на цены, они от Опта зависят.
У нас, на месте масло, его не нужно никуда везти, страховать груз и пр. и потом ждать возмещения НДС!
Но цены -на уровне немецких, а в маркетах -выше.

Но, это, в принципе -нормально!
Ведь, дорожает масло, дорожают услуги стоматолога(ему надо на масло), да всё дорожает!
А вот доходы, не растут!
Это приводит к падению оборота внутри страны, к снижению поступлений в бюджет и пр.

Так что, всё абсолютно логично.
Как говорил один москальский актёр с Украины, "Всё нормально, Падаю!" :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:29

andrijk777
Ваші фантазії про ядерну війну смішно читати.

Это не фантазии, это вероятность более 90%!

Кстати, в 1939-м году, когда Гитлер "освобождал Польшу от евреев", мало кто "из ваты" предполагал, что начнётся Мировая Война, которая унесёт миллионы жизней.

Хотя, если Вы посмотрите на количество производимого в 30-е годы оружия и "заредитованность экономики", то ослу понятно - Войны не могло не быть.

И к Мировой Войне, ещё с середины 30-х, готовились и США и Англия и Германия и СэСэСэР.

Вторая Мировая -следствие "спасения мира от Депрессии".

Третья Мировая - будет следствием "спасения мира от Короновируса".

И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.

Её не может не быть, т.к. иначе - мировую экономику не "распузырить".
Ну а то, что Украина оказалась в неудобном месте, на стыке Запада и Востока, всегда приводило к тому, что "то гунны, то монголы, то турки, то поляки, то шведы, то москали, то большевики то ещё кто" устраивают массовую резню именно в Украине.

Удобное место для драки. :(
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:32

Между нами, фондовый рынок отработал все уровни, к которым стремились инвесторы.
Может быть ещё задёрг вверх, но потом -фиксация прибыли.
Селл ин мэй энд гоу эвей!

Так что, если сейчас начнётся падение, то не исключено, что для Спасения Мира от мощнейшего кризиса(несравнимого ни с чем), как раз и развяжут войну.
И да, без ЯО - сдуть пузыри, будет сложно.
Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев – по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии... Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?

Нет, Вы точно из села родом!
Перечитайте этот анекдот!
Вдумайтесь.
Бить москали будут по Киеву, по Львову!
Там у них "своих нет"! :(

Пойду копать бункер.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:12

  Replay написав:И к Третьей мировой, сейчас усиленно готовятся не только в НАТО и в России, а и в Китае и в Индии и т.д.

А докази, факти? Нє?
Тільки фантазії, тільки харкод. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:19

  Replay написав:Нет, Вы точно из села родом!
Перечитайте этот анекдот!
Вдумайтесь.
Бить москали будут по Киеву, по Львову!
Там у них "своих нет"! :(

А зміст?? Який зміст бомбити Львів? Яка буде реакція світу на це?
Між-іншим удар по Хабаровську - набагато більше змісту!!!
По-перше міжнародна реакція буде значно м'якшою. :D :D :D
По-друге протестувати в Росії більше ніхто не захоче. А це серйозна проблема для Путіна.
andrijk777
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  #<1 ... 7238723972407241
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