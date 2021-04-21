1)
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Слава Украине!
"Ой дурраак"
Абсолютно глупейшее предложение. Госпидя, почему ЭТО недоразумение президент Украины ?
Ну случилось чудо, встретились и ЧТО ?
Что такого Бубочка хочет показать Путину, чего Путин и сам знает ?
Опять "надо перестать стрелять" ? опять "сойдёмся посередине" ?
Украина не может ждать, пока Россия согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате", и будет делать все, чтобы снять угрозу, прекратить войну на Донбассе и вызвать агрессора на диалог
Лучше б он молчал, а так только ещё больше испортил воздух
Если РФ не соглашается на переговоры в формате Норманди, то с какого хрена РФ согласится на встречу на Донбассе ?
2)
Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели
...
Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами
Путло совершенно съехало с катушек
3)
Чехия призывает страны Евросоюза и НАТО продемонстрировать солидарность с Прагой и тоже выслать дипломатов России
Высшее руководство Чехии, в целом, было лояльно к РФ. Не то чтобы союзник, но и отторжения РФ не было
Но РФ всегда может показать, как "уважает" лояльные страны.
Например, устроить взрыв на складе. Конгениально.
Теперь чехи рвут и мечут и РФ выкидывают отовсюду со своей территории
4)
В резолюции говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".
5)
Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Рожковой 2 апреля (Дело № 640/32687/20), и иск Сологуба (Дело № 640/32685/20) . Суд постановил отменить выговоры и выражения им недоверия