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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7239724072417242
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:56

Кратко. 2021-04-21

Кратко. 2021-04-21

1) Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе (видео)
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Слава Украине!

"Ой дурраак"

Абсолютно глупейшее предложение. Госпидя, почему ЭТО недоразумение президент Украины ?
Ну случилось чудо, встретились и ЧТО ?
Что такого Бубочка хочет показать Путину, чего Путин и сам знает ?
Опять "надо перестать стрелять" ? опять "сойдёмся посередине" ?

В Офисе президента объяснили, зачем Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе
Украина не может ждать, пока Россия согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате", и будет делать все, чтобы снять угрозу, прекратить войну на Донбассе и вызвать агрессора на диалог

Лучше б он молчал, а так только ещё больше испортил воздух

Если РФ не соглашается на переговоры в формате Норманди, то с какого хрена РФ согласится на встречу на Донбассе ?

2) Путин пригрозил другим странам: пожалеют так, как давно не жалели
Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели
...
Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами

Путло совершенно съехало с катушек

3) Чехия просит страны ЕС и НАТО тоже выслать дипломатов России
Чехия призывает страны Евросоюза и НАТО продемонстрировать солидарность с Прагой и тоже выслать дипломатов России

Высшее руководство Чехии, в целом, было лояльно к РФ. Не то чтобы союзник, но и отторжения РФ не было

Но РФ всегда может показать, как "уважает" лояльные страны.
Например, устроить взрыв на складе. Конгениально.

Теперь чехи рвут и мечут и РФ выкидывают отовсюду со своей территории

4) Агрессия РФ: в Сенате Польши приняли резолюцию в поддержку Украины
В резолюции говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

5) Рожкова и Сологуб выиграли суд против Совета НБУ
Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Рожковой 2 апреля (Дело № 640/32687/20), и иск Сологуба (Дело № 640/32685/20) . Суд постановил отменить выговоры и выражения им недоверия
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:54

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Столько эмоций и букв!
Скажите одним словом:
- Мы не имеем Государства, того, что прописали ещё фараоны, для его существования.
А так в общем:
Постоянный адрес: http://ukrrudprom.com/news/Bolee_40_ukr ... nee_p.html?

Более 40% украинцев считают, что невозможно терпеть нынешнее положение в стране
17:00 20 апреля 2021 года
В Украине более 67% недовольны тем, как идут дела в нашей стране. При этом 40,4% украинцев считают невозможным терпеть нынешнее положение. Об этом свидетельствуют данные компании Socis, занимающейся социально-политическими и маркетинговыми исследованиями.

Социологи с 8 по 12 апреля опросили 2 000 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.

Выяснилось, что почти 44% украинцев считают, что в нашей стране ”жить тяжело, но терпеть можно”. Около 41% ответили, что невозможно терпеть нынешнее положение Украине. Всего 14,1 считают, что все не так плохо и жить можно. Еще 2,3% затруднились с ответом.

При этом 67,1% считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 17,4% населения довольны тем, как развивается страна. 15,6% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:17

Вкладчик1234 Украине не пообещал

Именно!
Джавелины, Байрактары и пр. "катера", приобретаемые Украиной - эффективны против так называемой днр!
Против мощного ракетного удара со стороны России, по позициям ВСУ, да ещё с применением "глушилок" наших ПВО, "Байрактрары" бессильны.
Таким образом, если Запад не даст гарантии, что в случае применения Россией современного оружия против ВСУ в случае столкновения с т.н. днр, НАТО вмешается и нанесёт удар по России, то освобождение дондасса - под вопросом.
Нужны Гарантии Запада.
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  #<1 ... 7239724072417242
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