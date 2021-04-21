Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Слава Украине!
"Ой дурраак"
Абсолютно глупейшее предложение. Госпидя, почему ЭТО недоразумение президент Украины ? Ну случилось чудо, встретились и ЧТО ? Что такого Бубочка хочет показать Путину, чего Путин и сам знает ? Опять "надо перестать стрелять" ? опять "сойдёмся посередине" ?
Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели ... Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами
В резолюции говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".
Replay Столько эмоций и букв! Скажите одним словом: - Мы не имеем Государства, того, что прописали ещё фараоны, для его существования. А так в общем:
Постоянный адрес: http://ukrrudprom.com/news/Bolee_40_ukr ... nee_p.html? Более 40% украинцев считают, что невозможно терпеть нынешнее положение в стране 17:00 20 апреля 2021 года В Украине более 67% недовольны тем, как идут дела в нашей стране. При этом 40,4% украинцев считают невозможным терпеть нынешнее положение. Об этом свидетельствуют данные компании Socis, занимающейся социально-политическими и маркетинговыми исследованиями.
Социологи с 8 по 12 апреля опросили 2 000 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.
Выяснилось, что почти 44% украинцев считают, что в нашей стране ”жить тяжело, но терпеть можно”. Около 41% ответили, что невозможно терпеть нынешнее положение Украине. Всего 14,1 считают, что все не так плохо и жить можно. Еще 2,3% затруднились с ответом.
При этом 67,1% считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 17,4% населения довольны тем, как развивается страна. 15,6% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.
Именно! Джавелины, Байрактары и пр. "катера", приобретаемые Украиной - эффективны против так называемой днр! Против мощного ракетного удара со стороны России, по позициям ВСУ, да ещё с применением "глушилок" наших ПВО, "Байрактрары" бессильны. Таким образом, если Запад не даст гарантии, что в случае применения Россией современного оружия против ВСУ в случае столкновения с т.н. днр, НАТО вмешается и нанесёт удар по России, то освобождение дондасса - под вопросом. Нужны Гарантии Запада.