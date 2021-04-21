Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно всё понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война. Слава Украине!
"Ой дурраак"
Абсолютно глупейшее предложение. Госпидя, почему ЭТО недоразумение президент Украины ? Ну случилось чудо, встретились и ЧТО ? Что такого Бубочка хочет показать Путину, чего Путин и сам знает ? Опять "надо перестать стрелять" ? опять "сойдёмся посередине" ?
Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели ... Но надеюсь, никому в голову не придет мысль перейти так называемую "красную линию" России, а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами
В резолюции говорится о том, что сепаратисты на Донбассе просят российские власти присоединить ОРДЛО к России и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".
Replay Столько эмоций и букв! Скажите одним словом: - Мы не имеем Государства, того, что прописали ещё фараоны, для его существования. А так в общем:
Постоянный адрес: http://ukrrudprom.com/news/Bolee_40_ukr ... nee_p.html? Более 40% украинцев считают, что невозможно терпеть нынешнее положение в стране 17:00 20 апреля 2021 года В Украине более 67% недовольны тем, как идут дела в нашей стране. При этом 40,4% украинцев считают невозможным терпеть нынешнее положение. Об этом свидетельствуют данные компании Socis, занимающейся социально-политическими и маркетинговыми исследованиями.
Социологи с 8 по 12 апреля опросили 2 000 респондентов от 18 лет и старше, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных Киеву частей Донбасса.
Выяснилось, что почти 44% украинцев считают, что в нашей стране ”жить тяжело, но терпеть можно”. Около 41% ответили, что невозможно терпеть нынешнее положение Украине. Всего 14,1 считают, что все не так плохо и жить можно. Еще 2,3% затруднились с ответом.
При этом 67,1% считают, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении. И только 17,4% населения довольны тем, как развивается страна. 15,6% респондентов не определились с ответом или отказались отвечать на вопросы.
Именно! Джавелины, Байрактары и пр. "катера", приобретаемые Украиной - эффективны против так называемой днр! Против мощного ракетного удара со стороны России, по позициям ВСУ, да ещё с применением "глушилок" наших ПВО, "Байрактрары" бессильны. Таким образом, если Запад не даст гарантии, что в случае применения Россией современного оружия против ВСУ в случае столкновения с т.н. днр, НАТО вмешается и нанесёт удар по России, то освобождение дондасса - под вопросом. Нужны Гарантии Запада.
По меньшей мере три военно-транспортных самолета ВВС США, Британии и Канады за последние три дня прибыли в Украину. Это следует из данных западных авианаблюдателей, отследивших их маршрут по сигналам бортовых транспондеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Так, в Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США, совершил полет военно-транспортный самолет C-130J Hercules, а из Великобритании - Bae 146-200. Еще один тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады после трансатлантического перелета совершил посадку во Львове. Кроме того, был также зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону. Источник: https://censor.net/ru/n3261272
Елементи зради з 7-ї хвилини - лише маленький епізод дворічного саботажу ДОЗ зеленими керманичами. Думаю, така ситуація зі всім, навіть з банальними нафтопродуктами. У разі чого знову все буде на волонтерах включно з харчуванням.