Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd
От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна.
lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd
От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна.
На сайте МО РФ https://function.mil.ru/news_page/count ... 389@egNews: "Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России. «До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации». ОДНАКО ... технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении «Запад–2021», разместить на полигоне Погоново в Воронежской области". Обратие внимание, объявлено о возвращении лишь военых, а технику сосредоточить вблизи границы с Украиной на полигоне Погоново в Воронежской области. Вообще, если РФ собирается реально напасть, то перед нападением выгодно им заявить об "отводе войск". Дождёмся хоть начала реального отвода. И тогда будем ждать новой эскалации с началом "учений Запад–2021".