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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7241724272437244>
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:56

  lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd

От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:03

  unicdima написав:
  lapay написав:Шойгу приказал вернуть войска обратно в части с «южных рубежей» России
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/ ... 98a87767dd

От бачите, Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна. :D

Ой, дурак....
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:14

Россия начинает отвод войск от границ Украины — Шойгу

Думаю можно вздохнуть с облегчением, коллеги!
Путэн не нападет.
https://nv.ua/world/geopolitics/rossiya ... 55915.html
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:18

  vladus17 написав:Думаю можно вздохнуть с облегчением, коллеги!
Путэн не нападет.

нашли кому поверить
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:27

  reef написав:
  vladus17 написав:Думаю можно вздохнуть с облегчением, коллеги!
Путэн не нападет.

нашли кому поверить

но памперсы все же стоит поменять.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:39

  andrijk777 написав:...

- Вы думаете, он это понимает? :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:57

  vladus17 написав:Думаю можно вздохнуть с облегчением, коллеги!
Путэн не нападет.
https://nv.ua/world/geopolitics/rossiya ... 55915.html


Пока войска намного ближе к Украине чем к местам квартирования .
Так что молитесь , чтобы они с марша не пошли , а сразу домой .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:04

  холява написав:
  vladus17 написав:Думаю можно вздохнуть с облегчением, коллеги!
Путэн не нападет.
https://nv.ua/world/geopolitics/rossiya ... 55915.html


Пока войска намного ближе к Украине чем к местам квартирования .
Так что молитесь , чтобы они с марша не пошли , а сразу домой .

согласен с вами , тут два варианта либо домой либо что бы мы расслабили булки ( потеряли бдительность) и тут ... :?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:40

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Путін боїться Зеленського, а був би Петро то було б війна

Глобальний наступ був малоймовірний, а лугандонський ще ніхто не відмінив. Буде Зеленьский і далі махати шашкою - буде нове Дебальцево.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 16:51

Не всё однозначно.

На сайте МО РФ https://function.mil.ru/news_page/count ... 389@egNews: "Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России.
«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации».
ОДНАКО
... технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении «Запад–2021», разместить на полигоне Погоново в Воронежской области".
Обратие внимание, объявлено о возвращении лишь военых, а технику сосредоточить вблизи границы с Украиной на полигоне Погоново в Воронежской области.
Вообще, если РФ собирается реально напасть, то перед нападением выгодно им заявить об "отводе войск". Дождёмся хоть начала реального отвода. И тогда будем ждать новой эскалации с началом "учений Запад–2021".
Visky
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