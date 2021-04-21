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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7241724272437244
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:00

зарано ми радіємо.

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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:36

  andrijk777 написав:Чехия поставила России ультиматум
Прикольно... до завтра до 12:00 :D :D

Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.

Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов, которые теперь должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает Деловая столица.
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