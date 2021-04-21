|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:00
зарано ми радіємо.
Додано: Чет 22 кві, 2021 18:36
Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.
Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов, которые теперь должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает Деловая столица.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|