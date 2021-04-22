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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 кві, 2021 17:00
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knoppixx
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Додано: Чет 22 кві, 2021 18:36
Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.
Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов, которые теперь должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает Деловая столица.
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Ukrainian
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:15
Ukrainian написав:
Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.
В Чехії була базова резидентура для роботи і на сусідні країни, тому там така велика кількість русскіх в посольстві.
Це сильний удар по російському шпіонажу.
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unicdima
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Додано: Чет 22 кві, 2021 21:23
unicdima написав: Ukrainian написав:
Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.
В Чехії була базова резидентура для роботи і на сусідні країни, тому там така велика кількість русскіх в посольстві.
Це сильний удар по російському шпіонажу.
если даже вы в курсе, то шо то за шпионы такие?!
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clash
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:12
Вкладчик1234 написав:
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК
Рубль отреагировал быстрым ростом.
Как же отреагирует гривна?
Интрига (нет)
Прозевал, а ведь был шанс немного заработать, сдав валюту дороже.
Последний раз такое было кажется осенью 2018-го, когда Порошенко пытался ввести фейковое военное положение для срыва выборов.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 22:18
unicdima написав:
Це сильний удар по російському шпіонажу.
Все удар . Зелень умело переиграл пуйла.
Пришлось речь корректировать, риторику менять и шойгу войска возвращать.
Шумно вишло и совсем не страшно.
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Goodman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:20
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