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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7241724272437244
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:00

зарано ми радіємо.

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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 18:36

  andrijk777 написав:Чехия поставила России ультиматум
Прикольно... до завтра до 12:00 :D :D

Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.

Правительство Словакии приняло решение выслать из страны трех российских дипломатов, которые теперь должны покинуть страну в течение семи дней, сообщает Деловая столица.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:15

  Ukrainian написав:Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.

В Чехії була базова резидентура для роботи і на сусідні країни, тому там така велика кількість русскіх в посольстві.
Це сильний удар по російському шпіонажу.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:23

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих, сообщает Обозреватель.

В Чехії була базова резидентура для роботи і на сусідні країни, тому там така велика кількість русскіх в посольстві.
Це сильний удар по російському шпіонажу.

если даже вы в курсе, то шо то за шпионы такие?! :lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 21:26

  clash написав:если даже вы в курсе, то шо то за шпионы такие?! :lol: :lol: :lol:

я тут главный по шпийонам. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:12

  Вкладчик1234 написав:
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК

Рубль отреагировал быстрым ростом.


Как же отреагирует гривна?

Интрига (нет)

Прозевал, а ведь был шанс немного заработать, сдав валюту дороже. :?
Последний раз такое было кажется осенью 2018-го, когда Порошенко пытался ввести фейковое военное положение для срыва выборов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:18

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Це сильний удар по російському шпіонажу.

Все удар . Зелень умело переиграл пуйла.
Пришлось речь корректировать, риторику менять и шойгу войска возвращать.
Шумно вишло и совсем не страшно.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:20

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:44

  Visky написав:На сайте МО РФ https://function.mil.ru/news_page/count ... 389@egNews: "Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России.
«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации».
ОДНАКО
... технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении «Запад–2021», разместить на полигоне Погоново в Воронежской области".
Обратие внимание, объявлено о возвращении лишь военых, а технику сосредоточить вблизи границы с Украиной на полигоне Погоново в Воронежской области.
Вообще, если РФ собирается реально напасть, то перед нападением выгодно им заявить об "отводе войск". Дождёмся хоть начала реального отвода. И тогда будем ждать новой эскалации с началом "учений Запад–2021".

Врага - нужно знать лучше, чем он сам.
И здесь молодые, просто не воспринимают им сказанное, что старые впитали с совком, и понимают всю угрозу.
Хорошо по этому поводу сказано:
https://twitter.com/S_vivat/status/1383 ... %2Fruss%2F

Я бы сказал ПРАВИЛЬНО.
Это равносильно тому, что твориться с экономикой Украины, с наличием в ней "чужих"(внешнее управление, соросятина, реанимация Кравчука, клоуны на самокатах,...).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:47

  unicdima написав:
  clash написав:если даже вы в курсе, то шо то за шпионы такие?! :lol: :lol: :lol:

я тут главный по шпийонам. :D

Ещё раз поподробнее по поводу "Вагнеровцев"?
И агента в ОП (конкретнее двоих, что уже официально подтверждено)
Kudrjavuy
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