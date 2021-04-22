Украина попросила премьер-министра Израиля Нетаньяху стать посредником между Зеленским и Путиным23.04.2021 13:38.Украина попросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом рассказал украинский посол Евгений Корнийчук в комментарии израильскому изданию i24NEWS, - пишет LB.ua."Мы попросили премьер-министра Израиля присоединиться как возможного посредника в этом деле, поскольку он очевидно имеет хорошие отношения как с господином Путиным, так и с господином Зеленским", - сказал посол.По его словам, Нетаньяху не отказался от этого предложения и пообещал сделать все, что сможет."Он продемонстрировал, что очень заинтересован и готов помочь", - сказал посол.Предложение было сделано в конце 2020 года, хотя сам Нетаньяху говорил о подобной возможности еще в 2019 году. Тогда на встрече с израильскими блоггерами-выходцами из бывшего СССР в августе 2019 года Нетаньяху сказал, что ранее отказывался от подобных предложений, но для Украины может сделать исключение. Нетаньяху в августе 2019-го приезжал в Киев. Для президента Зеленского это был первый визит иностранного лидера в Украину.