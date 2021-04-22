Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отвод российских войск от границы с Украиной глава Офиса президента Андрей Ермак назвал результатом работы Зеленского и его команды. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».
И поблагодарил за поддержку западных партнеров:
«Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что и новость, о которой вы сказали (отвод российских войск из границ Украины), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией».
Реакция, в общем-то, предсказуемая, изначально было понятно, что в ОП это будут позиционировать как свою победу. Мы даже удивлены тем, что это сделано так скромно. По сути есть только этот комментарий Ермака и, конечно, самого Зеленского.
Тут конечно спорный момент, это "заслуга" Зеленского или нет. Ведь "започатковано це за Президента Порошенка"* *сарказм
Отвод российских войск от границы с Украиной глава Офиса президента Андрей Ермак назвал результатом работы Зеленского и его команды.
От бачите і Єрмак зі мною згодний.
Вас, я так понимаю уже и пилюльки не спасут. Поэтому Враг, в территориальных водах Украины в Чёрном море, что завуалировано под "экономическую зону" - имеет украинцев - наводит свои порядки? https://antikor.com.ua/articles/452486- ... ernom_more - Батенька, это Вам не с бубном по кругу ходить и баранам лапшу на уши грузить(на пианинке). ....................
Украина попросила премьер-министра Израиля Нетаньяху стать посредником между Зеленским и Путиным
23.04.2021 13:38. https://www.ostro.org/general/society/news/610630/ Украина попросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом рассказал украинский посол Евгений Корнийчук в комментарии израильскому изданию i24NEWS, - пишет LB.ua.
"Мы попросили премьер-министра Израиля присоединиться как возможного посредника в этом деле, поскольку он очевидно имеет хорошие отношения как с господином Путиным, так и с господином Зеленским", - сказал посол.
По его словам, Нетаньяху не отказался от этого предложения и пообещал сделать все, что сможет.
"Он продемонстрировал, что очень заинтересован и готов помочь", - сказал посол.
Предложение было сделано в конце 2020 года, хотя сам Нетаньяху говорил о подобной возможности еще в 2019 году. Тогда на встрече с израильскими блоггерами-выходцами из бывшего СССР в августе 2019 года Нетаньяху сказал, что ранее отказывался от подобных предложений, но для Украины может сделать исключение. Нетаньяху в августе 2019-го приезжал в Киев. Для президента Зеленского это был первый визит иностранного лидера в Украину.