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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:48
Отвод российских войск от границы с Украиной глава Офиса президента Андрей Ермак назвал результатом работы Зеленского и его команды. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».
И поблагодарил за поддержку западных партнеров:
«Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что и новость, о которой вы сказали (отвод российских войск из границ Украины), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией».
Реакция, в общем-то, предсказуемая, изначально было понятно, что в ОП это будут позиционировать как свою победу. Мы даже удивлены тем, что это сделано так скромно. По сути есть только этот комментарий Ермака и, конечно, самого Зеленского.
Тут конечно спорный момент, это "заслуга" Зеленского или нет.
Ведь "започатковано це за Президента Порошенка"*
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