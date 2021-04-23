Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отвод российских войск от границы с Украиной глава Офиса президента Андрей Ермак назвал результатом работы Зеленского и его команды. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».
И поблагодарил за поддержку западных партнеров:
«Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина. И я абсолютно уверен, что и новость, о которой вы сказали (отвод российских войск из границ Украины), является результатом работы президента, его команды и, безусловно, поддержки наших партнеров, с которыми мы сегодня говорим одним голосом с Россией».
Реакция, в общем-то, предсказуемая, изначально было понятно, что в ОП это будут позиционировать как свою победу. Мы даже удивлены тем, что это сделано так скромно. По сути есть только этот комментарий Ермака и, конечно, самого Зеленского.
Тут конечно спорный момент, это "заслуга" Зеленского или нет. Ведь "започатковано це за Президента Порошенка"* *сарказм
Верховна Рада розглянула в першому читанні й прийняла за основу президентський законопроект, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за неподання представниками влади декларацій або недостовірне декларування. Оскільки колишній директор НАБУ Ситник (і це ще у вересні 2019 року встановлено судом) не задекларував подарунки, які він систематично отримував від аграрного олігарха Бахматюка, а також не задекларував гроші, отримані він продажу земельної ділянки в Севастополі, то виникає два запитання. По-перше, якщо цей закон приймуть, то який орган досудового розслідування має притягувати Ситника до кримінальної відповідальності – НАБУ чи ДБР? І, по друге, який суд має відправити Ситника до в’язниці – Вищий антикорупційний чи звичайний, місцевий?
Дмитрий Нескоромный, бывший первый заместитель председателя СБУ, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве президента Владимира Зеленского.
Публикация документов о гражданстве действующего президента грозит ему импичментом. Бывший чиновник СБУ заявил о готовности предоставить эти документы «заинтересованным патриотическим политическим силам». Об этом Нескоромный написал в своем Telegram-канале.
Україна зазнала нечуваних успіхів у справі боротьби з корупцією, але досі співробітники НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду й профільних підрозділів СБУ, Національної поліції та держподаткових органів, не кажучи вже про армію «громадських активістів», не мають свого професійного свята.
Пропоную оголосити 16 квітня Днем борця з корупцією та внести його до переліку святкових і неробочих днів. Бо саме в цей день 16 квітня 2015 року президент Порошенко своїм указом, який згодом був визнаний неконституційним, призначив колишнього начальника слідчого відділу прокуратури Київської області Артема Ситника директором НАБУ. За шість років незаконного перебування на цій посаді Ситник довів, що навіть колосальна зарплатня не здатна відучити справжнього борця з корупцією від звички брати хабарі та продавати справи. Бо антикорупціонер – це не просто професія, це – стан душі.
unicdima написав:Дмитрий Нескоромный, бывший первый заместитель председателя СБУ, который является подозреваемым в заказе убийства своего коллеги и находится в розыске, заявил, что имеет «интересные документы» о гражданстве президента Владимира Зеленского.
От него было уже много "скандальных" обещаний, но пока ему всё время "что-то" мешает. Если бы он хотел - то уже выложил бы всё в свою телегу
Україна зазнала нечуваних успіхів у справі боротьби з корупцією, але досі співробітники НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду й профільних підрозділів СБУ, Національної поліції та держподаткових органів, не кажучи вже про армію «громадських активістів», не мають свого професійного свята.
Пропоную оголосити 16 квітня Днем борця з корупцією та внести його до переліку святкових і неробочих днів. Бо саме в цей день 16 квітня 2015 року президент Порошенко своїм указом, який згодом був визнаний неконституційним, призначив колишнього начальника слідчого відділу прокуратури Київської області Артема Ситника директором НАБУ. За шість років незаконного перебування на цій посаді Ситник довів, що навіть колосальна зарплатня не здатна відучити справжнього борця з корупцією від звички брати хабарі та продавати справи. Бо антикорупціонер – це не просто професія, це – стан душі.