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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7243724472457246
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18

  Вкладчик1234 написав:
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК

Рубль отреагировал быстрым ростом.


Как же отреагирует гривна?

Интрига (нет)


Может то ХутинПуй специально устроил акцию устрашения, чтоб успеть зайти в украинские ОВГЗ и свои ОФЗ по хорошему курсу на долгосрочный долгосрок :lol: :lol:
Alex2007
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