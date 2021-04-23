Вкладчик1234 написав:Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК
Рубль отреагировал быстрым ростом.
Как же отреагирует гривна?
Интрига (нет)
Может то ХутинПуй специально устроил акцию устрашения, чтоб успеть зайти в украинские ОВГЗ и свои ОФЗ по хорошему курсу на долгосрочный долгосрок