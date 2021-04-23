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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7243724472457246
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18

  Вкладчик1234 написав:
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК

Рубль отреагировал быстрым ростом.


Как же отреагирует гривна?

Интрига (нет)


Может то ХутинПуй специально устроил акцию устрашения, чтоб успеть зайти в украинские ОВГЗ и свои ОФЗ по хорошему курсу на долгосрочный долгосрок :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:02

  detroytred написав:Досить цікаве повне відео оцієї трійки рашкованів

твоя задача - нести бред

Ты этот бред и несёшь.
Считая, что забалтыванием, можно скрыть желание руццких имперцев бомбить условный Ростов или Воронеж, для оправдания агрессии в сторону Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:04

Re: Політичні дискусії

Мы узнали, как Россия поставляла боеприпасы боевикам ЛДНР (расследование)


Ну вот ни разу РФ не сторона конфликта. Боеприпасы в ОРДЛО выкопали из шахт

Но по факту, все поставки боеприпасов велись из РФ.
РФ - сторона конфликта
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:46

Ітогі подвєдьм. 2021-04-24

Ітогі подвєдьм. 2021-04-24

1) Наемники на Донбассе убили украинского военного
Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение

2) "Снижает напряжение": Зеленский отреагировал на отвод войск РФ от границы Украины
Президент подчеркнул, что Украина приветствует любые шаги по снижению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе

Мать твою за ногу, ещё не отвели войска, а только пообещали
А Бубочка уже из штанишек выпрыгивает, как благодарит, как благодарит

Да в 2014 году, таких "отводов" войск, без отвода войск, было каждую неделю
Что мешает Бубочке интернет почитать за тот период ?
Времени, ума не хватает ?

Или всё таки, у него "надо просто перестать стрелять" и у него в мозгах война закончена.

Но реальность совершенно другая

3) РФ усиливает позиции на Донбассе артиллерией и военными, несмотря на "отвод войск" – ГУР
Несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу об "отводе войск", РФ продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки

NZZ: Отвод войск России от Украины может быть маневром для отвлечения внимания
Неделями Россия нагнетала страх перед войной, стягивая войска к границе Украины. И теперь неожиданно она объявляет, что отводит их. Это не значит, что кризис закончился. Возможно, это лишь маневр для отвлечения внимания


CIT: Угроза российского вторжения в Украину остается, РФ отводит не все войска
Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав

4) У Зеленского объяснили решение России отвести войска от границ Украины
В Офисе президента Украины считают, что решение об отводе войск РФ от границ Украины вызвано в первую очередь объективной оценкой российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения

Никакого отведения войск - нет
Все эти бравурные заявление - пиздёж чистой воды. Да простят меня модераторы

5) Зеленский в разговоре с генсеком ООН выразил обеспокоенность из-за неравного распределения вакцин
Президент заявил, что всеобъемлющая вакцинация населения - это единственный выход для преодоления коронавируса

А что сделал Зеленский для получения вакцины ? Да ничего
Он только других обвиняет, что ему все должны

Вакцины - это прямая ответственность Зеленского

6) Визиты ГРУшников РФ в Болгарию совпадают со взрывами на военных заводах - СМИ
Во время взрывов на заводе в Болгарии весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию

Россияне всегда нагадят в доме союзников.

7) Украинцев предупредили об очередном повышении тарифов: что и когда может подорожать
Согласно прогнозу Национального банка Украины летом 2021 года стоимость природного газа будет в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
...
«Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», — говорится в прогнозе

Это же вам не при барыгах
Теперь кушайте, не обляпайтесь

Только, что-то возмущенных не видно

8) "Схемы": Нардеп Волынец купил квартиру на Печерске – денег в декларации на нее не было
Согласно декларациям нардепа, в июне 2020-го Волынец продал квартиру в Киеве площадью 83 кв. м за 4,1 млн грн. В этом же месяце он приобрел квартиру площадью 122 кв. м за 7,6 млн грн

Кудрявый, ты часто Волынца вспоминал, как защитника шахтёров.
А вот оно чё, но я ведь тебе говорил
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 19:19

  pesikot написав:
  detroytred написав:Досить цікаве повне відео оцієї трійки рашкованів

твоя задача - нести бред

Ты этот бред и несёшь.
Считая, что забалтыванием, можно скрыть желание руццких имперцев бомбить условный Ростов или Воронеж, для оправдания агрессии в сторону Украины

О новеньке брехливе обвинувачення з твого боку -- тепер я маю задачу забовтувати))
Так ти зі стелі перекрутив мій коментар відео. Тобто те, на що я звернув додатково увагу.
По-твоєму, треба тільки повторювати вже наголошене або піддакувати?!


Ось диви, брехунець, я великими літерами напишу спеціально для тебе -- ОТОЙ РАШКОВАН ЛЕВ РЕМОВИЧ З ВІДЕО БАЖАВ, ЩОБ НАЧЕ УКРАЇНА НАНЕСЛА УДАРИ ПО РАШОМІСТАМ, ОТ ТОДІ РАШКА У ВІДПОВІДЬ ЗАСТОСУВАЛА ПОВНЕ ВТОРГНЕННЯ. І ЦЕ Б ТОДІ НЕ ДАЛО ПРИВОДУ СВІТУ ОБВИНУВАТИТИ ЇЇ У АГРЕСІЇ.

Бачиш, тупенький брехунець, ніякого забовтування з мого боку.
І з задачею моєю в тебе якось мимо.

А ось ти, саме ти, брехунець, за свої слова, відповісти чогось ні разу не можеш.
Тупо відмовчуєшся на багаторазові конкретні мої звинувачення тебе в брехні. Жодного разу навіть цитату, обгрунтування не привів.
А тупо генериш нову брехню.

Ну точнісінько, як оті рашковани.

Зи. Так що там, брехунець, 2 куе. можеш відповісти за оті свої конкретні наклепи з брехнею?
Чи знов відмовчися?
І продовжиш брехати далі.
detroytred
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