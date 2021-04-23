Додано: Суб 24 кві, 2021 17:46

Боец получил несовместимое с жизнью осколочное ранение

Президент подчеркнул, что Украина приветствует любые шаги по снижению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе

Несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу об "отводе войск", РФ продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки

Неделями Россия нагнетала страх перед войной, стягивая войска к границе Украины. И теперь неожиданно она объявляет, что отводит их. Это не значит, что кризис закончился. Возможно, это лишь маневр для отвлечения внимания

Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав

В Офисе президента Украины считают, что решение об отводе войск РФ от границ Украины вызвано в первую очередь объективной оценкой российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения

Президент заявил, что всеобъемлющая вакцинация населения - это единственный выход для преодоления коронавируса

Во время взрывов на заводе в Болгарии весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию

Согласно прогнозу Национального банка Украины летом 2021 года стоимость природного газа будет в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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«Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», — говорится в прогнозе



Согласно декларациям нардепа, в июне 2020-го Волынец продал квартиру в Киеве площадью 83 кв. м за 4,1 млн грн. В этом же месяце он приобрел квартиру площадью 122 кв. м за 7,6 млн грн

Ітогі подвєдьм. 2021-04-24Мать твою за ногу, ещё не отвели войска, а только пообещалиА Бубочка уже из штанишек выпрыгивает, как благодарит, как благодаритДа в 2014 году, таких "отводов" войск, без отвода войск, было каждую неделюЧто мешает Бубочке интернет почитать за тот период ?Времени, ума не хватает ?Или всё таки, у него "надо просто перестать стрелять" и у него в мозгах война закончена.Но реальность совершенно другаяНикакого отведения войск - нетВсе эти бравурные заявление - пиздёж чистой воды. Да простят меня модераторыА что сделал Зеленский для получения вакцины ? Да ничегоОн только других обвиняет, что ему все должныВакцины - это прямая ответственность ЗеленскогоРоссияне всегда нагадят в доме союзников.Это же вам не при барыгахТеперь кушайте, не обляпайтесьТолько, что-то возмущенных не видноКудрявый, ты часто Волынца вспоминал, как защитника шахтёров.А вот оно чё, но я ведь тебе говорил