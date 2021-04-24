Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму (цитата по ТАСС). (с) РБК
Рубль отреагировал быстрым ростом.
Как же отреагирует гривна?
Интрига (нет)
Может то ХутинПуй специально устроил акцию устрашения, чтоб успеть зайти в украинские ОВГЗ и свои ОФЗ по хорошему курсу на долгосрочный долгосрок
Несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу об "отводе войск", РФ продолжает усиливать позиции на Донбассе артиллерийскими расчетами, подразделениями специального назначения, разведывательными группами и снайперскими парами. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки
Неделями Россия нагнетала страх перед войной, стягивая войска к границе Украины. И теперь неожиданно она объявляет, что отводит их. Это не значит, что кризис закончился. Возможно, это лишь маневр для отвлечения внимания
Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется – техника и вооружение 41-й армии останутся на полигоне под Воронежем, в 200 км от границы, отводится только личный состав
Согласно прогнозу Национального банка Украины летом 2021 года стоимость природного газа будет в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. ... «Тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда», — говорится в прогнозе
Это же вам не при барыгах Теперь кушайте, не обляпайтесь
detroytred написав:Досить цікаве повне відео оцієї трійки рашкованів
твоя задача - нести бред
Ты этот бред и несёшь. Считая, что забалтыванием, можно скрыть желание руццких имперцев бомбить условный Ростов или Воронеж, для оправдания агрессии в сторону Украины
О новеньке брехливе обвинувачення з твого боку -- тепер я маю задачу забовтувати)) Так ти зі стелі перекрутив мій коментар відео. Тобто те, на що я звернув додатково увагу. По-твоєму, треба тільки повторювати вже наголошене або піддакувати?!
Ось диви, брехунець, я великими літерами напишу спеціально для тебе -- ОТОЙ РАШКОВАН ЛЕВ РЕМОВИЧ З ВІДЕО БАЖАВ, ЩОБ НАЧЕ УКРАЇНА НАНЕСЛА УДАРИ ПО РАШОМІСТАМ, ОТ ТОДІ РАШКА У ВІДПОВІДЬ ЗАСТОСУВАЛА ПОВНЕ ВТОРГНЕННЯ. І ЦЕ Б ТОДІ НЕ ДАЛО ПРИВОДУ СВІТУ ОБВИНУВАТИТИ ЇЇ У АГРЕСІЇ.
Бачиш, тупенький брехунець, ніякого забовтування з мого боку. І з задачею моєю в тебе якось мимо.
А ось ти, саме ти, брехунець, за свої слова, відповісти чогось ні разу не можеш. Тупо відмовчуєшся на багаторазові конкретні мої звинувачення тебе в брехні. Жодного разу навіть цитату, обгрунтування не привів. А тупо генериш нову брехню.
Ну точнісінько, як оті рашковани.
Зи. Так що там, брехунець, 2 куе. можеш відповісти за оті свої конкретні наклепи з брехнею? Чи знов відмовчися? І продовжиш брехати далі.
* 4) У Зеленского объяснили решение России отвести войска от границ Украины В Офисе президента Украины считают, что решение об отводе войск РФ от границ Украины вызвано в первую очередь объективной оценкой российской стороной глобальных минусов подобной модели поведения
Никакого отведения войск - нет Все эти бравурные заявление - пиздёж чистой воды. Да простят меня модераторы* (с)
По буквах прочитай -- пояснили не відведення військ, а РІШЕННЯ про відведення військ.
От дійсно, в тебе не змістовне обговорення, а якісь тупі рефлексії. Ось отой матюг, що ти використав.
Зрозумій, тупенький, що ось така кисильовщина від тебе тільки несе негативний вплив, незважаючи на позицію борця з ворогами України. Бо з таким тупим борцем й справжніх ворогів не треба... Настільки тупо ти поливаєш брудом Верховного Головнокомандувача-президента та владу України. Не проблеми висвітлюєш, а тупо л'єш тупий бруд.
Мы узнали, как Россия поставляла боеприпасы боевикам ЛДНР (расследование)
Ну вот ни разу РФ не сторона конфликта. Боеприпасы в ОРДЛО выкопали из шахт
Но по факту, все поставки боеприпасов велись из РФ. РФ - сторона конфликта
Для расследователей наявного:
* Крапку в питанні про присутність російських систем РЕБ (радіоелектронної боротьби) в Україні поставила все та ж спостережна місія ОБСЄ. У звіті, опублікованому 11 серпня 2018 року, мовиться про присутність в районі населеного пункту Чорнухине (контрольована сепаратистами територія, 64 кілометри на північний захід від Луганська – ред.) російських систем радіоелектронної боротьби «Леєр-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» і комплексу радіоелектронної боротьби «Репелент-1».*
* . У жовтні 2015 року ТОС «Буратіно» помітили в районі села Круглик Луганської області України спостерігачі ОБСЄ, зафіксувавши цей факт у своєму звіті. Про застосування ТОС «Буратіно» в Україні також побічно свідчить опубліковане українськими хакерами листування помічника президента Росії Владислава Суркова.*
* Т-90А, як і Т-72Б3, ніколи не постачалися на експорт в Україну. Як і Т-72Б3, Т-90А були помічені в Луганській області наприкінці боїв за Іловайськ. Відео нижче, імовірно, було зняте 25 серпня 2014 року. Волонтери InformNapalm і користувач твітера Askai707 змогли визначити місце зйомки як залізничний переїзд на південний схід від села Лисе.*