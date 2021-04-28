Додано: Сер 28 кві, 2021 17:41

15:11, 27.04.21

Военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве

12:42, 27.04.21

На Донбассе от пули снайпера 26 апреля погиб Ковалевский Иван с позывным «Африка»

Накануне Зеленский выразил уверенность, что ему удастся встретиться с Путиным



«Встреча (президентов Украины и РФ - УНИАН) обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру»

Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию

Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 показал вчера кадр с девятью "недружественными" государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Британия

Решение было принято сегодня, 28 апреля на заседании Кабмина

Сообщается, что с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», представителей государства в наблюдательном совете, а также председателя правления Андрея Коболева



В Нафтогазе отметили, что согласно уставу Нафтогаза и Закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением набсовета относятся к исключительной компетенции набсовета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров

Ітогі подвєдьом. 2021-04-28орковские ДРГ устанавливают взрывные устройства. Потому что, если ездили по каким-то дорогам, а потом, вдруг подорвались, то значит взрывное устройство было установлено недавноРаботают снайперские группы, что запрещено условиями "перемирия", что тебе из этого непонятно ? Что тебе ещё объяснить ?Зачем выпрыгивать из штанишек, желая встречи.Никакого результата этой встречи не будет. РФ желает только капитуляции УкраиныПорошенко, в своё время, тоже думал, что сейчас быстро всё закончим.Но потом увидел в глазах Путина отнюдь не мир. Поэтому никаких встреч, после этого, с Путиным и не проводил.Укреплял армию и, через дипломатию, задалбывал Европу и СШАНо Зеленский не такой, он никаких выводов не делаетСкоро и Болгарию РФ внесёт в список недружественных стран.Ну подумаешь, взрывы в вашей стране устроили, чё вы русофобию разводите ?Специально разжёвываю дляСША и Британия, понятное дело, пиндосы и англичанка гадитПочему это Грузия недружественная ? Потому что, в 2008 РФ устроила войну против ГрузииПочему это Польша недружественная ? Потому что, в 2010 РФ угробила верхушку страны под СмоленскомПочему это Украина недружественная ? Потому что, в 2014 РФ аннексировала Крым и захватила часть ДонбасаПочему это Чехия недружественная ? Потому что, Мишка с Чепыгой устроили взрывы на военных складахДа действительно и почему это эти страны, вдруг, стали недружественными ?Законы, Уставы - нет, не слышали."голова пухнет! Взять все, да и поделить"