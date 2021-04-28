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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7248724972507251>
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:50

"В країні війна" (некоторые говорят, что даже две), а чем занимается ГУР МО Украины?
Правильно - крадёт судью Чауса

#слухи #Раскладка #кейсЧауса
Наш источник сообщает, что Президент Молдовы может не приехать на празднование 30-ти летия Независимости Украины и Крымскую платформу.
Хотя на личной встречи Зеленского и Санду, Президент Украины пригласил Президента Молдовы на эти мероприятия и даже получил одобрительный ответ.
Сейчас ситуация кардинально поменялась, а кейс похищения судьи Чауса с центра Кишинева «возможно» ГУР Украины, негативно влияет на взаимоотношения двух стран.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:41

  Kudrjavuy написав:
Аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель
Такое произойдет после перехода к «зеленой энергетике»
https://ua24ua.net/analitiki-predrekli- ... za-barrel/
Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал нефти Brent до $10 за баррель.

Такое произойдет после перехода к «зеленой энергетике».

Как отмечают эксперты, если ведущие мировые экономики перейдут на «зеленые» энергоносители в стремлении достигнуть цели Парижского соглашения по климату, рынок нефти понесет значительные потери.

По мнению Wood Mackenzie, снижение спроса на нефть начнется с 2023 года, а к середине текущего века он упадет на 70%. Это приведет к снижению цены на нефть Brent до $37 – $42 за баррель к 2030 году, и до $10 за баррель – к 2050 году.

Особенную опасность представляет возможная электрификация транспорта и промышленности, способная вытеснить нефть из энергобаланса и практически уничтожить рынок, предупреждают аналитики.

Какая глупость, ведь у нас всё наоборот.
По моему, как раз в Украине сокращается электротранспорт.
Отменяются электрички.
Закрываются маршруты Троллейбусов, трамваев, не строится метро, разбирают рельсовый путь...
- Общественный Электротранспорт объявлен пережитком прошлого - совка.
В Куритиба вытерли скупую слезу.
Таких Гениев мир ещё не знавал. Для них это не цирк. Принудительное сокращение населения с целью вывода капитала и обналичивания ОТ.

Нафта по 10$ - це повна маячна. Обмежений ресурс не може дешевіти в довготривалій перспективі.
"У нас" - у нас немає продуманої політики в цій сфері. Вибирають що дешевше і практичніше сьогодні.
Але наприклад - великі автобуси по місту - вмерли повністю, а тролейбуси - ні. Тому не все так погано.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 17:41

Ітогі подвєдьом. 2021-04-28

Ітогі подвєдьом. 2021-04-28

1) На Донбассе подорвался автомобиль с военными - один погиб, трое ранены
15:11, 27.04.21
Военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Стало известно имя военного, которого вчера на Донбассе застрелил снайпер (фото)
12:42, 27.04.21
На Донбассе от пули снайпера 26 апреля погиб Ковалевский Иван с позывным «Африка»

орковские ДРГ устанавливают взрывные устройства. Потому что, если ездили по каким-то дорогам, а потом, вдруг подорвались, то значит взрывное устройство было установлено недавно

Работают снайперские группы, что запрещено условиями "перемирия"

detroyted, что тебе из этого непонятно ? Что тебе ещё объяснить ?

2) В Кремле рады говорить с Зеленским, но только не о Донбассе
Накануне Зеленский выразил уверенность, что ему удастся встретиться с Путиным

Зеленский не исключает, что может встретиться с Путиным в Ватикане
«Встреча (президентов Украины и РФ - УНИАН) обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру»

Зачем выпрыгивать из штанишек, желая встречи.
Никакого результата этой встречи не будет. РФ желает только капитуляции Украины

Порошенко, в своё время, тоже думал, что сейчас быстро всё закончим.
Но потом увидел в глазах Путина отнюдь не мир. Поэтому никаких встреч, после этого, с Путиным и не проводил.
Укреплял армию и, через дипломатию, задалбывал Европу и США

Но Зеленский не такой, он никаких выводов не делает

3) ГРУ в Европе | Болгария подозревает шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны во вред Украине
Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию

Скоро и Болгарию РФ внесёт в список недружественных стран.
Ну подумаешь, взрывы в вашей стране устроили, чё вы русофобию разводите ?

4) Специально разжёвываю для detroyted
Кремль готовит список "недружественных стран". Лавров обещает его периодически пополнять
Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 показал вчера кадр с девятью "недружественными" государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Британия

США и Британия, понятное дело, пиндосы и англичанка гадит

Почему это Грузия недружественная ? Потому что, в 2008 РФ устроила войну против Грузии
Почему это Польша недружественная ? Потому что, в 2010 РФ угробила верхушку страны под Смоленском
Почему это Украина недружественная ? Потому что, в 2014 РФ аннексировала Крым и захватила часть Донбаса
Почему это Чехия недружественная ? Потому что, Мишка с Чепыгой устроили взрывы на военных складах

Да действительно и почему это эти страны, вдруг, стали недружественными ?

5) Кабмин уволил Коболева с поста главы "Нафтогаза", на его место назначен Витренко
Решение было принято сегодня, 28 апреля на заседании Кабмина

Кабмин уволил Коболева с поста главы "Нафтогаза", на его место назначен Витренко
Сообщается, что с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», представителей государства в наблюдательном совете, а также председателя правления Андрея Коболева

"Ручное управление". В Нафтогазе прокомментировали увольнение Коболева
В Нафтогазе отметили, что согласно уставу Нафтогаза и Закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением набсовета относятся к исключительной компетенции набсовета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров

Законы, Уставы - нет, не слышали.
"голова пухнет! Взять все, да и поделить"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 18:26

Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента.

"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной", - говорится в резолюции.

Авторы документа также потребовали отказаться от импорта нефти и газа из России и предложили заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:40

  pesikot написав:3) ГРУ в Европе | Болгария подозревает шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны во вред Украине
Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию

Скоро и Болгарию РФ внесёт в список недружественных стран.
Ну подумаешь, взрывы в вашей стране устроили, чё вы русофобию разводите ?

А тепер розглянемо підриви складів в Україні. Я думаю не потрібно бути Шерлоком Холмсом щоб пов"язати ці підриви з Росією.
А скільки було вереску що це все Порох винуватий, розвів бардак, корупцію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 19:50

  Аlександр написав:Зигующий марш.

Краще так:
"По Хрещатику пройшли прибічники Гітлера!"
І побільше новин з https://strana.ua/ - найчеснішого сайту в Україні.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ua

Згідно з дослідженнями Інституту масової інформації за лютий 2017 року, ресурс має найгірший баланс думок і професійних журналістських стандартів у новинному форматі, нарівні з сайтами Корреспондент.net, Обозреватель і газетою Вести.[3]

У дослідженні 2018 року від Texty.org.ua, видання назване одним із провідних проросійських видань в Україні[2].
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:04

Для розуміння порядку цифр: та ж сама Польша зараз відстоює перед Сеймом план до 2035 року, згідно з яким на авіацію та протиповітряну оборону Варшава має виділити щонайменше 50 мільярдів доларів.
https://www.radiosvoboda.org/a/gotovnis ... 24936.html

Це тільки одна сама Польща!
Взяли б Україну в ЕС та НАТО.
На такі величезні гроші під своїм контролем створили сучасні могутні збройні сили,які б стояли на кордоні Європи з рашокитаєм.

І Україні добре - йде фінансування... Додається спеціалізація - армія до с-х господарства.
І Європі - Україна буде їх захищати...

Так ні, самі освоюють гроші. А Україна на халяву тілами захистить.
Калькулятор та й годі...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 20:56

  detroytred написав:Бо ти знов вкотре відмовчався і ... почав дурню генерити.

Я отмолчался и начал что-то генерить :)

Прекрасно :)

Давай ты начнёшь, за свои слова отвечать
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 21:33

  Schmit написав:

ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу
https://lb.ua/economics/2019/04/17/4247 ... volit.html

5 липня.
Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр.
https://lb.ua/economics/2019/07/05/4313 ... volit.html

Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого фахівця Коболєва, то це нормально.
Див. за що!!!

А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників))

Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))

Дійсно смішно...
З цього пенса.

З.и. особливо з вигадки зі стелі, яку так вдало вставив цей пенс -- люди не вважають негідником (чи як там сказав) Газпром, а Коболєва.
Варіант незадоволенням діями обох автор чомусь відкидає.

До речі, цікаво ось що --- хто відповідає за оті утворені борги облгазів, які не сплачували за гас?
Уряд чи Нафтогаз при Коболєві? Чи хто?

Другий момент: якийсь абсурд -- По і Ко не могли зняти Коболєва (подейкували, що за ним янкі, він неприкасаем), а слабак ЗЕ зняв.
Імхо -- ми й приблизно не знаємо які там домовленності, що там дійсно відбувається...

Третє: прозвучало, що виконувач обов'язків міністра має обмежені права. Чи так це?
Бо В.О. міністрів уряду Гройсмана керували по повній. Починаючи з Супрун.
detroytred
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