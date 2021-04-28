Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"В країні війна" (некоторые говорят, что даже две), а чем занимается ГУР МО Украины? Правильно - крадёт судью Чауса
#слухи #Раскладка #кейсЧауса Наш источник сообщает, что Президент Молдовы может не приехать на празднование 30-ти летия Независимости Украины и Крымскую платформу. Хотя на личной встречи Зеленского и Санду, Президент Украины пригласил Президента Молдовы на эти мероприятия и даже получил одобрительный ответ. Сейчас ситуация кардинально поменялась, а кейс похищения судьи Чауса с центра Кишинева «возможно» ГУР Украины, негативно влияет на взаимоотношения двух стран.
Такое произойдет после перехода к «зеленой энергетике».
Как отмечают эксперты, если ведущие мировые экономики перейдут на «зеленые» энергоносители в стремлении достигнуть цели Парижского соглашения по климату, рынок нефти понесет значительные потери.
По мнению Wood Mackenzie, снижение спроса на нефть начнется с 2023 года, а к середине текущего века он упадет на 70%. Это приведет к снижению цены на нефть Brent до $37 – $42 за баррель к 2030 году, и до $10 за баррель – к 2050 году.
Особенную опасность представляет возможная электрификация транспорта и промышленности, способная вытеснить нефть из энергобаланса и практически уничтожить рынок, предупреждают аналитики.
Какая глупость, ведь у нас всё наоборот. По моему, как раз в Украине сокращается электротранспорт. Отменяются электрички. Закрываются маршруты Троллейбусов, трамваев, не строится метро, разбирают рельсовый путь... - Общественный Электротранспорт объявлен пережитком прошлого - совка. В Куритиба вытерли скупую слезу. Таких Гениев мир ещё не знавал. Для них это не цирк. Принудительное сокращение населения с целью вывода капитала и обналичивания ОТ.
Нафта по 10$ - це повна маячна. Обмежений ресурс не може дешевіти в довготривалій перспективі. "У нас" - у нас немає продуманої політики в цій сфері. Вибирають що дешевше і практичніше сьогодні. Але наприклад - великі автобуси по місту - вмерли повністю, а тролейбуси - ні. Тому не все так погано.
«Встреча (президентов Украины и РФ - УНИАН) обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру»
Зачем выпрыгивать из штанишек, желая встречи. Никакого результата этой встречи не будет. РФ желает только капитуляции Украины
Порошенко, в своё время, тоже думал, что сейчас быстро всё закончим. Но потом увидел в глазах Путина отнюдь не мир. Поэтому никаких встреч, после этого, с Путиным и не проводил. Укреплял армию и, через дипломатию, задалбывал Европу и США
Но Зеленский не такой, он никаких выводов не делает
Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию
Скоро и Болгарию РФ внесёт в список недружественных стран. Ну подумаешь, взрывы в вашей стране устроили, чё вы русофобию разводите ?
Несмотря на пока еще отсутствие официального списка стран, подконтрольный правительству РФ пропагандистский канал Россия 1 показал вчера кадр с девятью "недружественными" государствами: Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Британия
США и Британия, понятное дело, пиндосы и англичанка гадит
Почему это Грузия недружественная ? Потому что, в 2008 РФ устроила войну против Грузии Почему это Польша недружественная ? Потому что, в 2010 РФ угробила верхушку страны под Смоленском Почему это Украина недружественная ? Потому что, в 2014 РФ аннексировала Крым и захватила часть Донбаса Почему это Чехия недружественная ? Потому что, Мишка с Чепыгой устроили взрывы на военных складах
Да действительно и почему это эти страны, вдруг, стали недружественными ?
Сообщается, что с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», представителей государства в наблюдательном совете, а также председателя правления Андрея Коболева
В Нафтогазе отметили, что согласно уставу Нафтогаза и Закону "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением набсовета относятся к исключительной компетенции набсовета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров
Законы, Уставы - нет, не слышали. "голова пухнет! Взять все, да и поделить"
Группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном на сайте Европарламента.
"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной", - говорится в резолюции.
Авторы документа также потребовали отказаться от импорта нефти и газа из России и предложили заморозить европейские активы "олигархов, близких к российским властям" и аннулировать их визы.
Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию
Скоро и Болгарию РФ внесёт в список недружественных стран. Ну подумаешь, взрывы в вашей стране устроили, чё вы русофобию разводите ?
А тепер розглянемо підриви складів в Україні. Я думаю не потрібно бути Шерлоком Холмсом щоб пов"язати ці підриви з Росією. А скільки було вереску що це все Порох винуватий, розвів бардак, корупцію.
Згідно з дослідженнями Інституту масової інформації за лютий 2017 року, ресурс має найгірший баланс думок і професійних журналістських стандартів у новинному форматі, нарівні з сайтами Корреспондент.net, Обозреватель і газетою Вести.[3]
У дослідженні 2018 року від Texty.org.ua, видання назване одним із провідних проросійських видань в Україні[2].
ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу https://lb.ua/economics/2019/04/17/4247 ... volit.html
5 липня. Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр. https://lb.ua/economics/2019/07/05/4313 ... volit.html
Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого фахівця Коболєва, то це нормально. Див. за що!!!
А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників))
Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))
Дійсно смішно... З цього пенса.
З.и. особливо з вигадки зі стелі, яку так вдало вставив цей пенс -- люди не вважають негідником (чи як там сказав) Газпром, а Коболєва. Варіант незадоволенням діями обох автор чомусь відкидає.
До речі, цікаво ось що --- хто відповідає за оті утворені борги облгазів, які не сплачували за гас? Уряд чи Нафтогаз при Коболєві? Чи хто?
Другий момент: якийсь абсурд -- По і Ко не могли зняти Коболєва (подейкували, що за ним янкі, він неприкасаем), а слабак ЗЕ зняв. Імхо -- ми й приблизно не знаємо які там домовленності, що там дійсно відбувається...
Третє: прозвучало, що виконувач обов'язків міністра має обмежені права. Чи так це? Бо В.О. міністрів уряду Гройсмана керували по повній. Починаючи з Супрун.