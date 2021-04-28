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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7248724972507251
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:15

  detroytred написав:

ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу
https://lb.ua/economics/2019/04/17/4247 ... volit.html

5 липня.
Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр.
https://lb.ua/economics/2019/07/05/4313 ... volit.html

Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого Коболєва, то це нормально.
Див. за що!!!

А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників))

Одне діло - погрожувати, а інше - діяти всупереч закону.
  detroytred написав:Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))

Так в тому то і діло, що приймали закон, щоб нічого не порушувати. Так і тут потрібно було діяти - законно, тим більше, коли є монобільшість.
А Луценко без профільної освіти був більш компетентним та корисним для держави, ніж 100%-ні прокурори Зеленського.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 22:59

Schmit
Так. Маніпулятивно зробили папередники. Змінили закон.

В такому ж стилі зробили й теперішні. Формально провели ряд законних, на скільки я зрозумів (бо автор звернув увагу на призначення тих ж членів набрали) маніпуляцій (підкреслюю - судячи зі слів автора. Я не в курсі.) - відсторонили набраду, потім знов призначили.
Навіть закон не треба було міняти.

А кращі чи худші - це вже інше питання.
Мова ж в роліку про шарлатанство та претензії нової влади до Коболєва.
Я показав, що претензії, незадоволення діями було й у папередників, що маніпулювали вони теж.
detroytred
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