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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7248724972507251 Додано: Сер 28 кві, 2021 22:15 detroytred написав: Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=EmIw9R2ibLg&ab_channel=%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81

ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу

https://lb.ua/economics/2019/04/17/4247 ... volit.html



5 липня.

Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр.

https://lb.ua/economics/2019/07/05/4313 ... volit.html



Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого Коболєва, то це нормально.

Див. за що!!!



А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників)) ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу5 липня.Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр.Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого Коболєва, то це нормально.Див. за що!!!А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників))

Одне діло - погрожувати, а інше - діяти всупереч закону.

detroytred написав: Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))

Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))

Так в тому то і діло, що приймали закон, щоб нічого не порушувати. Так і тут потрібно було діяти - законно, тим більше, коли є монобільшість.

А Луценко без профільної освіти був більш компетентним та корисним для держави, ніж 100%-ні прокурори Зеленського. Одне діло - погрожувати, а інше - діяти всупереч закону.Так в тому то і діло, що приймали закон, щоб нічого не порушувати. Так і тут потрібно було діяти - законно, тим більше, коли є монобільшість.А Луценко без профільної освіти був більш компетентним та корисним для держави, ніж 100%-ні прокурори Зеленського. Schmit

Повідомлень: 2129 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 кві, 2021 22:59 Schmit

Так. Маніпулятивно зробили папередники. Змінили закон.



В такому ж стилі зробили й теперішні. Формально провели ряд законних, на скільки я зрозумів (бо автор звернув увагу на призначення тих ж членів набрали) маніпуляцій (підкреслюю - судячи зі слів автора. Я не в курсі.) - відсторонили набраду, потім знов призначили.

Навіть закон не треба було міняти.



А кращі чи худші - це вже інше питання.

Мова ж в роліку про шарлатанство та претензії нової влади до Коболєва.

Я показав, що претензії, незадоволення діями було й у папередників, що маніпулювали вони теж. detroytred

Повідомлень: 24252 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7248724972507251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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