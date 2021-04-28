Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ІДо 24 квітня "Нафтогаз" повинен повідомити всім українцям, що ринкова ціна газу з 1 травня буде нижчою, ніж 8,55 гривень/куб. м, якщо цього не станеться, я ініціюю відставку голови правління "Нафтогазу" і буду просити уряд підтримати мою пропозицію", - сказав Гройсман на засіданні уряду в середу https://lb.ua/economics/2019/04/17/4247 ... volit.html
5 липня. Якщо вони далі паразитуватимуть на державних питаннях, я терпіти цього не збираюся. Сьогодні потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити [його] наглядовим радам і менеджменту, порушити питання про те, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави, тому що держава - їхній власник. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную доручити міністерствам, у координації яких "Нафтогаз", "Турбоатом", здається, ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників", - сказав прем'єр-міністр. https://lb.ua/economics/2019/07/05/4313 ... volit.html
Тобто,коли Гройсман при президентові Порошенко, не раз грозив звільнити великого Коболєва, то це нормально. Див. за що!!!
А от як прем'єр при ЗЕ, то це капець - руйнування реформ папередників))
Одне діло - погрожувати, а інше - діяти всупереч закону.
detroytred написав:Як міняли закон при призначенні Луценка, то це норм, а як під зняття Коболєва формально діяли, то це капець - шарлатанство. Щось нове))
Так в тому то і діло, що приймали закон, щоб нічого не порушувати. Так і тут потрібно було діяти - законно, тим більше, коли є монобільшість. А Луценко без профільної освіти був більш компетентним та корисним для держави, ніж 100%-ні прокурори Зеленського.
Schmit Так. Маніпулятивно зробили папередники. Змінили закон.
В такому ж стилі зробили й теперішні. Формально провели ряд законних, на скільки я зрозумів (бо автор звернув увагу на призначення тих ж членів набрали) маніпуляцій (підкреслюю - судячи зі слів автора. Я не в курсі.) - відсторонили набраду, потім знов призначили. Навіть закон не треба було міняти.
А кращі чи худші - це вже інше питання. Мова ж в роліку про шарлатанство та претензії нової влади до Коболєва. Я показав, що претензії, незадоволення діями було й у папередників, що маніпулювали вони теж.