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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 тра, 2021 11:07
unicdima написав:
Це мало було статися після окупації Криму
andrijk777 написав:
Хоча ця резолюція містить рекомендований характер, але по-моєму це ПЕРШИЙ серйозний крок європейської дипломатії за 7 років. Нарешті реальні кроки, а не "глибока стурбованість".
Напевне вибухи складів в Чехії стали для них останньою краплею.
, а зараз це лише пусті слова. Це дієві санкції, а те, що вони повводили то до одного місця.
Это бы ничего не поменяло, фюрер и его вЯликий народ не отступают и за ценой не постоят. А вот цена для ЕС была бы непредсказуема и, скорее всего, неприемлема для сытых бюргеров.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 11:31
Зеленського не вважаю за президента. Він підлий, хитрий та без моралі, — Степан Хмара, політв'язень радянських концтаборів, Герой України.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 01 тра, 2021 12:52
Козак-характерник написав:Зеленського не вважаю за президента. Він підлий, хитрий та без моралі
, — Степан Хмара, політв'язень радянських концтаборів, Герой України.
Ці зробили все можливе для приходу до влади Зе, а тепер бідкаються.
Думаю, мудрий нарід наступним обере Ківу в президенти.
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Додано: Суб 01 тра, 2021 18:15
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от SWIFT, так как оба этих проекта являются частными.
Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом Боррель заявил, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.
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Додано: Нед 02 тра, 2021 10:58
Про Кличка тут не можна писати
цирк на дроті
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