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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7251725272537254>
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:07

  unicdima написав:
  andrijk777 написав: Хоча ця резолюція містить рекомендований характер, але по-моєму це ПЕРШИЙ серйозний крок європейської дипломатії за 7 років. Нарешті реальні кроки, а не "глибока стурбованість".
Напевне вибухи складів в Чехії стали для них останньою краплею.
Це мало було статися після окупації Криму, а зараз це лише пусті слова. Це дієві санкції, а те, що вони повводили то до одного місця.

Это бы ничего не поменяло, фюрер и его вЯликий народ не отступают и за ценой не постоят. А вот цена для ЕС была бы непредсказуема и, скорее всего, неприемлема для сытых бюргеров.
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 11:31

Степан Хмара

Зеленського не вважаю за президента. Він підлий, хитрий та без моралі, — Степан Хмара, політв'язень радянських концтаборів, Герой України.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 12:52

  Козак-характерник написав:Зеленського не вважаю за президента. Він підлий, хитрий та без моралі, — Степан Хмара, політв'язень радянських концтаборів, Герой України.

Ці зробили все можливе для приходу до влади Зе, а тепер бідкаються.
Думаю, мудрий нарід наступним обере Ківу в президенти.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 18:15

Re: Політичні дискусії

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от SWIFT, так как оба этих проекта являются частными.

Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом Боррель заявил, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.
:D
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:26

Семен Глузман про Зеленського, Порошенка, війну і Путіна

Мое усиливающееся разочарование в новой власти никак не связано с желанием вернуть старую. Я голосовал за Зеленского не потому, что знал, что и как он будет делать.

Я действительно очень боялся продолжения царствования Петра. Потому что это было царствование лжи и порока.

Зеленский – никто.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 12:27

За що боролась дивізія СС "Галичина"?

Вони воювали у мундирах ворога, але не були гітлерівцями. Більшість із них стали солдатами одного бою, але назавжди отримали клеймо СС. За що боролась дивізія Галичина? З’ясуємо з дослідником Ігорем Іваньковим.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 14:09

  Козак-характерник написав:Мое усиливающееся разочарование в новой власти никак не связано с желанием вернуть старую. Я голосовал за Зеленского не потому, что знал, что и как он будет делать.

Я действительно очень боялся продолжения царствования Петра. Потому что это было царствование лжи и порока.

Зеленский – никто.


Да что ты говоришь. Тебе же объяснялось, кто такой Зеленский

А ты, как попугай, Порошенко - барыга

А теперь не ложь ? теперь не порок ?

Но тебе даже не хватает сил признать свою ошибку, ты опять себя оправдываешь
ИЧСХ, вылез ты именно в светлый праздник
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 14:29

Re: Політичні дискусії

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:18

  unicdima написав:Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от SWIFT, так как оба этих проекта являются частными.

Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом Боррель заявил, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.
:D

Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:21

Re: Політичні дискусії

Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?
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