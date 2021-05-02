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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 тра, 2021 18:23
Kudrjavuy написав:
Ему быть только Министром Иностранных дел. При чём с уголовным преследованием за ведение коммерческой деятельности.
- Лучшего не было.
Список уголовных дел приведёшь ?
Не признание своих ошибок, кудряшка - ведёт к попадалову, к твоему попадалову
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Додано: Нед 02 тра, 2021 18:51
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