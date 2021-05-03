всё зависит от того во что вы больше верите...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 тра, 2021 08:40
Додано: Пон 03 тра, 2021 23:12
Re: Політичні дискусії
А де всі?
Додано: Пон 03 тра, 2021 23:18
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