всё зависит от того во что вы больше верите...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 тра, 2021 08:40
Додано: Пон 03 тра, 2021 23:12
Re: Політичні дискусії
А де всі?
Додано: Пон 03 тра, 2021 23:18
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35
Крім доляра і золота - горівка, цигарки, зброя. На малій зоні - універсальна валюта. Тай на великій зоні теж....
В советских зонах спиртное и табак были главными заменителями денег. На них можно было купить всё: хорошее отношение сокамерников, непыльное место в спальном бараке, должность на производстве, льготы и прочие блага. Но здесь тоже была своя градация: например, сигареты с фильтром ценились выше, чем без фильтра; зато водка котировалась даже выше самого хорошего коньяка. Правда, серьёзную конкуренцию этой валюте составлял чай - хороший, правильно заваренный чифирь ценился выше, чем водка или табак: кайф от него и долговременней, и гуще. Да и в ШИЗО после водки загреметь проще, чем после чифиря - он считается напитком тюремного замеса и употребляется везде и всюду.
В одной из южных зон такой валютой было холодное оружие - кинжалы, ножи, стилеты, которые полным ходом изготавливали лагерные умельцы, обеспечивая приток в общак денег и продуктов.
Можна запастися цукром, сіллю, консервами, сірниками та іншими продуктами довгострокового зберігання.
Теперь телец один диктует, как себя вести, с кем дружить, перед кем преклоняться. И ничего не поделаешь: какие времена - такие и нравы!
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