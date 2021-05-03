Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35

Investor_K написав: Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро? Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

Теперь телец один диктует, как себя вести, с кем дружить, перед кем преклоняться. И ничего не поделаешь: какие времена - такие и нравы!

Крім доляра і золота - горівка, цигарки, зброя.На малій зоні - універсальна валюта. Тай на великій зоні теж....В советских зонах спиртное и табак были главными заменителями денег. На них можно было купить всё: хорошее отношение сокамерников, непыльное место в спальном бараке, должность на производстве, льготы и прочие блага. Но здесь тоже была своя градация: например, сигареты с фильтром ценились выше, чем без фильтра; зато водка котировалась даже выше самого хорошего коньяка. Правда, серьёзную конкуренцию этой валюте составлял чай - хороший, правильно заваренный чифирь ценился выше, чем водка или табак: кайф от него и долговременней, и гуще. Да и в ШИЗО после водки загреметь проще, чем после чифиря - он считается напитком тюремного замеса и употребляется везде и всюду.В одной из южных зон такой валютой было холодное оружие - кинжалы, ножи, стилеты, которые полным ходом изготавливали лагерные умельцы, обеспечивая приток в общак денег и продуктов.Можна запастися цукром, сіллю, консервами, сірниками та іншими продуктами довгострокового зберігання.