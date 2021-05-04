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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 18:51

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 08:40

  Investor_K написав:Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

всё зависит от того во что вы больше верите... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:12

Re: Політичні дискусії

А де всі?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 23:18

  Investor_K написав:Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

В биткойн и эфириум
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:35

  Investor_K написав:Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

Крім доляра і золота - горівка, цигарки, зброя. 8) На малій зоні - універсальна валюта. Тай на великій зоні теж.... 8)

В советских зонах спиртное и табак были главными заменителями денег. На них можно было купить всё: хорошее отношение сокамерников, непыльное место в спальном бараке, должность на производстве, льготы и прочие блага. Но здесь тоже была своя градация: например, сигареты с фильтром ценились выше, чем без фильтра; зато водка котировалась даже выше самого хорошего коньяка. Правда, серьёзную конкуренцию этой валюте составлял чай - хороший, правильно заваренный чифирь ценился выше, чем водка или табак: кайф от него и долговременней, и гуще. Да и в ШИЗО после водки загреметь проще, чем после чифиря - он считается напитком тюремного замеса и употребляется везде и всюду.

В одной из южных зон такой валютой было холодное оружие - кинжалы, ножи, стилеты, которые полным ходом изготавливали лагерные умельцы, обеспечивая приток в общак денег и продуктов.

Можна запастися цукром, сіллю, консервами, сірниками та іншими продуктами довгострокового зберігання.

Теперь телец один диктует, как себя вести, с кем дружить, перед кем преклоняться. И ничего не поделаешь: какие времена - такие и нравы!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:44

  Investor_K написав:Во что долгосрочно лучше инвестировать -доллар или евро?

-- Дядьку, а в Вас пістоль є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене пістоль

-- Дядьку, а в Вас рушниця є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене рушниця

-- Дядьку, а в Вас автомат є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене автомат

-- Дядьку, а в Вас кулемет є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене кулемет

-- Дядьку, а в Вас гармата є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене гармата

-- Дядьку, а в Вас танк є ?
-- Та ні, хлопче звідки в мене танк

-- Дядьку, а в Вас літак є ?
-- Вот чого нема, хлопче, - того нема

Примерная схема инвестиций :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:46

Re: Політичні дискусії

Россия фальшиво сочувствует Одессе и покрывает виновных в событиях 2 мая

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:23

  unicdima написав:Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не может повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от SWIFT, так как оба этих проекта являются частными.

Европейский союз не имеет в своем арсенале инструментов, которые позволят заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» и отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом Боррель заявил, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.
:D

NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:32

  Ukrainian написав:NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.

Тимчасово, в кінці травня продовжать.
unicdima
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