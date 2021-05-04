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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7252725372547255
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:02

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.

Тимчасово, в кінці травня продовжать.

Ну да, продолжат ...

Ты ведь "никогда" не врёшь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59


Так вот она какая, зеленая борьба с олигархами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 22:11

  pesikot написав:Ну да, продолжат ...

Ты ведь "никогда" не врёшь :)

Спорим на сто баксів?
Тобі відповідно до політичних вподобань потрібно змінити нік на свинопес.
unicdima
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