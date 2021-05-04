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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:02
unicdima написав: Ukrainian написав:
NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.
Тимчасово, в кінці травня продовжать.
Ну да, продолжат ...
Ты ведь "никогда" не врёшь
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pesikot
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Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59
Так вот она какая, зеленая борьба с олигархами.
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Schmit
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Додано: Вів 04 тра, 2021 22:11
pesikot написав:
Ну да, продолжат ...
Ты ведь "никогда" не врёшь
Спорим на сто баксів?
Тобі відповідно до політичних вподобань потрібно змінити нік на свинопес.
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unicdima
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:57
Я аж плакав від сміху.
Особливо на 1:30 "и требует чтобы его похоронили рядом с ней
"
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andrijk777
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