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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7252725372547255
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 19:02

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.

Тимчасово, в кінці травня продовжать.

Ну да, продолжат ...

Ты ведь "никогда" не врёшь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 21:59


Так вот она какая, зеленая борьба с олигархами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:57


Я аж плакав від сміху.
Особливо на 1:30 "и требует чтобы его похоронили рядом с ней" :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 18:00

Ітогі подвєдьом. 2021-05-05

Ітогі подвєдьом. 2021-05-05

1) Боевики обстреляли "ковидную" больницу на Донбассе, здание повреждено (фото, видео)
В результате обстрела без электроснабжения остался корпус, где лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией

В COVID-больнице на Донбассе после обстрела боевиков скончался пациент – СМИ (фото, видео)
Предположительно, мужчина умер из-за волнения и стресса

2) WP: Блинкен везет с собой в Украину старого врага России
Нуланд возвращается в Киев, и на этот раз у нее еще больше политических возможностей, чем во времена, когда она только стала мишенью для атак Кремля
...
Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину, он привезет с собой жесткий антикоррупционный сигнал, а также твердую американскую поддержку на фоне российской агрессии

То есть, на закрытой встрече с Зеленского спросят и за Коломойского, и за Ермака
А также спросят: - на чьей ты стороне, мальчик ?

В общем, поддержку привезут, но и трандюлей навешают изрядно

3) Президентский рейтинг Зеленского поднялся выше 30%, Бойко пятый – опрос КМИС
1. Владимир Зеленский – 31,4% (24%);
2. Петр Порошенко – 18,1% (14%);
3. Юлия Тимошенко – 11,9% (12,6%);

Опрос КМИС: Слуга народа – первая, Евросолидарность – вторая. ОПЗЖ продолжает обваливаться
Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, больше всего голосов получили бы Слуга народа (21,3%), Евросолидарность (17,7%) и ОПЗЖ (12,2%)

4) Вице-премьер Чехии хотел обменять молчание о взрывах складов боеприпасов на партию "Спутник V" - СМИ
Вице-премьер-министра Чехии Яна Гамачека обвиняют в намерении обменять молчание о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице на партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

5) СНБО соберется на заседание из-за роста тарифов на коммуналку - СМИ (документ)
В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги"

Наложат(накладут) санкции на тарифы, шо ле ?

Сперва дают зеленый свет в энергетике Ахметову, уменьшают атомную генерацию, облгазы Фирташа начали несанкционированный отбор газа, а потом такие ... ай-ай-ай ... тарифы растут, всё плохо
"А ктоо, а ктоо, это сделал ?" (с)

6) Порошенко через офшоры совершал элитные покупки на десятки миллионов долларов – OCCRP
Пятый президент Украины Петр Порошенко якобы контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства

Достали старую методичку об оффшорах и картинах.
Явно к приеду Блинкена и Нулланд

Странно, что такий "поважний" центр не выяснил, как Бубочка продал итальянскую виллу на свой же оффшор

7) За минуту | "Коболев, у тебя слишком много денег". Пересказ последнего интервью экс-главы Нафтогаза
Андрей Коболев дал большое интервью агентству Интерфакс-Украина: о причинах увольнения, идеях Юрия Витренко, партнерстве Нафтогаза с Коломойским

Даже вкратце - это большое интервью
Почему Нафтогаз получил в 2020 году 19 млрд грн убытка, если обещал Кабмину 11,5 млрд грн прибыли? Наш финплан (который предусматривал 11,5 млрд грн чистой прибыли за 2020 год) был подан до того, как стало понятно, что газсбыты перестали рассчитываться (за поставленный газ. – Ред.). <…> Эти долги – основной фактор негативного результата 2020 года. Если убрать эти долги, то компания, по сути, получила за 2020 год прибыль

А газсбыты у нас кто ? Правильно - Фирташ
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 18:03

Re: Політичні дискусії

«Нас выгоняют на улицу!» Крымчанка перешла на сторону России. Россия отобрала ее квартиру


"Бандеровская" Украина дала квартиру. Родная говень - квартиру отобрала

Оригинал, если кому непонятно
pesikot
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