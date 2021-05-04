Ну да, продолжат ...
Ты ведь "никогда" не врёшь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 04 тра, 2021 19:02
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:57
Я аж плакав від сміху.
Особливо на 1:30 "и требует чтобы его похоронили рядом с ней"
Додано: Сер 05 тра, 2021 18:00
Ітогі подвєдьом. 2021-05-05
Ітогі подвєдьом. 2021-05-05
1)
2)
То есть, на закрытой встрече с Зеленского спросят и за Коломойского, и за Ермака
А также спросят: - на чьей ты стороне, мальчик ?
В общем, поддержку привезут, но и трандюлей навешают изрядно
3)
4)
5)
Наложат(накладут) санкции на тарифы, шо ле ?
Сперва дают зеленый свет в энергетике Ахметову, уменьшают атомную генерацию, облгазы Фирташа начали несанкционированный отбор газа, а потом такие ... ай-ай-ай ... тарифы растут, всё плохо
"А ктоо, а ктоо, это сделал ?" (с)
6)
Достали старую методичку об оффшорах и картинах.
Явно к приеду Блинкена и Нулланд
Странно, что такий "поважний" центр не выяснил, как Бубочка продал итальянскую виллу на свой же оффшор
7)
Даже вкратце - это большое интервью
А газсбыты у нас кто ? Правильно - Фирташ
Додано: Сер 05 тра, 2021 18:03
Re: Політичні дискусії
"Бандеровская" Украина дала квартиру. Родная говень - квартиру отобрала
Оригинал, если кому непонятно
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