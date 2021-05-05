Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Нуланд возвращается в Киев, и на этот раз у нее еще больше политических возможностей, чем во времена, когда она только стала мишенью для атак Кремля ... Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину, он привезет с собой жесткий антикоррупционный сигнал, а также твердую американскую поддержку на фоне российской агрессии
То есть, на закрытой встрече с Зеленского спросят и за Коломойского, и за Ермака А также спросят: - на чьей ты стороне, мальчик ?
В общем, поддержку привезут, но и трандюлей навешают изрядно
В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги"
Наложат(накладут) санкции на тарифы, шо ле ?
Сперва дают зеленый свет в энергетике Ахметову, уменьшают атомную генерацию, облгазы Фирташа начали несанкционированный отбор газа, а потом такие ... ай-ай-ай ... тарифы растут, всё плохо "А ктоо, а ктоо, это сделал ?" (с)
Андрей Коболев дал большое интервью агентству Интерфакс-Украина: о причинах увольнения, идеях Юрия Витренко, партнерстве Нафтогаза с Коломойским
Даже вкратце - это большое интервью
Почему Нафтогаз получил в 2020 году 19 млрд грн убытка, если обещал Кабмину 11,5 млрд грн прибыли? Наш финплан (который предусматривал 11,5 млрд грн чистой прибыли за 2020 год) был подан до того, как стало понятно, что газсбыты перестали рассчитываться (за поставленный газ. – Ред.). <…> Эти долги – основной фактор негативного результата 2020 года. Если убрать эти долги, то компания, по сути, получила за 2020 год прибыль
andrijk777 написав: Я аж плакав від сміху. Особливо на 1:30 "и требует чтобы его похоронили рядом с ней"
Дякую, теж насміявся. Мені більш сподобалось про недоліки системи освіти.
Якщо не підстава, то це треш повний. До речі, такі сюжети доводять мою думку про те, що обивателю пофіг скрепи та тещо. Як при совку. Коли по тв казали, що народ підтримує партію, ідеї і т.д.; молодь масово в піонерії-комсомолі; а в реаліях всім (більшості) все це пофігу.