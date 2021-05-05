Додано: Сер 05 тра, 2021 18:00

В результате обстрела без электроснабжения остался корпус, где лечатся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией

Предположительно, мужчина умер из-за волнения и стресса

Нуланд возвращается в Киев, и на этот раз у нее еще больше политических возможностей, чем во времена, когда она только стала мишенью для атак Кремля

...

Когда Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Украину, он привезет с собой жесткий антикоррупционный сигнал, а также твердую американскую поддержку на фоне российской агрессии

1. Владимир Зеленский – 31,4% (24%);

2. Петр Порошенко – 18,1% (14%);

3. Юлия Тимошенко – 11,9% (12,6%);

Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, больше всего голосов получили бы Слуга народа (21,3%), Евросолидарность (17,7%) и ОПЗЖ (12,2%)

Вице-премьер-министра Чехии Яна Гамачека обвиняют в намерении обменять молчание о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице на партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

В документе сообщается о планах СНБО рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги"



Пятый президент Украины Петр Порошенко якобы контролировал шесть офшорных компаний, через которые покупал дорогую мебель и произведения искусства

Андрей Коболев дал большое интервью агентству Интерфакс-Украина: о причинах увольнения, идеях Юрия Витренко, партнерстве Нафтогаза с Коломойским

Почему Нафтогаз получил в 2020 году 19 млрд грн убытка, если обещал Кабмину 11,5 млрд грн прибыли? Наш финплан (который предусматривал 11,5 млрд грн чистой прибыли за 2020 год) был подан до того, как стало понятно, что газсбыты перестали рассчитываться (за поставленный газ. – Ред.). <…> Эти долги – основной фактор негативного результата 2020 года. Если убрать эти долги, то компания, по сути, получила за 2020 год прибыль

Ітогі подвєдьом. 2021-05-05То есть, на закрытой встрече с Зеленского спросят и за Коломойского, и за ЕрмакаА также спросят: - на чьей ты стороне, мальчик ?В общем, поддержку привезут, но и трандюлей навешают изрядноНаложат(накладут) санкции на тарифы, шо ле ?Сперва дают зеленый свет в энергетике Ахметову, уменьшают атомную генерацию, облгазы Фирташа начали несанкционированный отбор газа, а потом такие ... ай-ай-ай ... тарифы растут, всё плохо"А ктоо, а ктоо, это сделал ?" (с)Достали старую методичку об оффшорах и картинах.Явно к приеду Блинкена и НулландСтранно, что такий "поважний" центр не выяснил, как Бубочка продал итальянскую виллу на свой же оффшорДаже вкратце - это большое интервьюА газсбыты у нас кто ? Правильно - Фирташ