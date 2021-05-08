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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7256725772587259>
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:00

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 09:25

Как заставить ФБ удалять неприемлемый контент?

"Жалоба" в их службу не помогает . Админ группы тоже ватный.


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Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:34

Цю шпану чекає трибунал! — Степан Хмара


«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти – дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», – виголосив Степан Хмара.

Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.

«Їх нічого не зв’язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», – наголосив Степан Хмара.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 11:42

Re: Політичні дискусії

Hotab написав:Как заставить ФБ удалять неприемлемый контент?

"Жалоба" в их службу не помогает . Админ группы тоже ватный.


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Массовые жалобы нужны
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:51

  Козак-характерник написав:«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал

Так ведь ты сам повёлся на сладкие речи и на Голобородько

Но есть парочка проблем:
1) тебе всё это говорилось до выборов
2) ты так и не признал, что ошибся в своём выборе

У тебя, всё равно, виноват Порошенко
А виноват лично ты и только ты
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:53

  Faceless написав:
Hotab написав:Как заставить ФБ удалять неприемлемый контент?

"Жалоба" в их службу не помогает . Админ группы тоже ватный.


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Массовые жалобы нужны

Саме так.
Так действуют орки. Создают массовые жалобы на аккаунты проукраински настроенных граждан
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:13

Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:33

Кратко. 2021-05-08

Кратко. 2021-05-08

1) Как "подорвать" Украину? Просто. Посмотрите на кейс Кабмина с Нафтогазом
Роблячи це, він грубо проїхався по реформі корпоративного управління Нафтогазу та зобов'язаннях, які Київ взяв на себе перед міжнародним співтовариством.
...
Ці події можуть підірвати статус держкомпанії як найбільшого платника податків у бюджет країни, одночасно загрожуючи Україні дефіцитом газу, зростанням енергетичної незахищеності та цін на блакитне паливо

2) У Зеленского заявили, что несмотря на вероятное отсутствие Украины на саммите НАТО её интересы будут учтены
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что украинская дипломатия продолжает переговоры с партнерами по Организации Североатлантического договора, чтобы были учтены интересы Киева в итоговом решении Альянса 14 июня

Хреновая мина, при хреновой игре

3) Один из лишенных гражданства "топ-контрабандистов" подал в суд на Зеленского и СНБО
Ответчиком по делу указан Владимир Зеленский, а третьими сторонами – СНБО и СБУ

4) В Одессе готовили провокации на майские праздники – для "картинки" в росСМИ
«Через соцсети злоумышленники распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь»

5) В Мариуполе от имени ОПЗЖ по почтовым ящикам разбросали антиукраинские газеты подрывного характера, - ФОТО
Одна из газет попала в почтовый ящик депутата городского совета Романа Амелякина. Как рассказал депутат, в газете призывают мариупольцев собирать информацию, персональные данные на патриотов Украины, ветеранов АТО. Для того, чтобы «в нужный момент», «когда начнется война», сдать эти данные «законно избранным органам власти»

Действительно и чья это провокация ?
ОПЗЖ сами напечатали и сами же разнесли газеты.

А когда получили огласку, то сделали "а ктоо ? а ктоо это сделал ?"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 тра, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:00

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Массовые жалобы нужны

Обжаловал отказ - прислали подтверждение, что удаляют.
Самое интересное, что я когда-то разместил мэм "плачущий Гитлер" с надписью "Так мило", меня тут же забанили. Расценили как пропаганду фашизма , или хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:12

Starikan
Меня это победобесие коробит

Мой дед воевал.
Дед и бабушка жены воевали, на войне и познакомились
Никогда они 9 мая не считали праздником.

Да, победа.

Но мой покойный дед с покойным соседом на 9 мая, о чём-то своём говорили, выпивали по паре рюмок и ... дальше молчали
pesikot
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