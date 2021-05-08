Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти – дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», – виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв’язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», – наголосив Степан Хмара.
Роблячи це, він грубо проїхався по реформі корпоративного управління Нафтогазу та зобов'язаннях, які Київ взяв на себе перед міжнародним співтовариством. ... Ці події можуть підірвати статус держкомпанії як найбільшого платника податків у бюджет країни, одночасно загрожуючи Україні дефіцитом газу, зростанням енергетичної незахищеності та цін на блакитне паливо
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что украинская дипломатия продолжает переговоры с партнерами по Организации Североатлантического договора, чтобы были учтены интересы Киева в итоговом решении Альянса 14 июня
Одна из газет попала в почтовый ящик депутата городского совета Романа Амелякина. Как рассказал депутат, в газете призывают мариупольцев собирать информацию, персональные данные на патриотов Украины, ветеранов АТО. Для того, чтобы «в нужный момент», «когда начнется война», сдать эти данные «законно избранным органам власти»
Действительно и чья это провокация ? ОПЗЖ сами напечатали и сами же разнесли газеты.
А когда получили огласку, то сделали "а ктоо ? а ктоо это сделал ?"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 тра, 2021 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Обжаловал отказ - прислали подтверждение, что удаляют. Самое интересное, что я когда-то разместил мэм "плачущий Гитлер" с надписью "Так мило", меня тут же забанили. Расценили как пропаганду фашизма , или хз.