pesikot написав:
Так ведь ты сам повёлся на сладкие речи и на Голобородько
Но есть парочка проблем:
1) тебе всё это говорилось до выборов
2) ты так и не признал, что ошибся в своём выборе
У тебя, всё равно, виноват Порошенко
А виноват лично ты и только ты
Проблеми це в тебе з логікою.
Хто зробив такий вибір другого туру - тобто між По і ЗЕ?
Порошенко і ті, хто за нього голосував.
А той же Хмара ось що казав про По:
В своем обращении авторы назвали попытки президента Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства Источник:
Хмара: Порошенко завершив розбудову типової мафіозної системи управління
Степан Хмара: Порошенко - це загроза для подальшого існування української держави!!!
Рано или поздно Порошенко ответит за свои действия перед трибуналом. Если предыдущие президенты, которым все сошло с рук, особенно Кучме, который до сих пор не ответил за дело Гонгадзе, отвертелись, то Порошенко будет тем президентом, который за свои преступления ответит. Он совершает страшные преступления, на его руках кровь. Он ответит за свое бездействие, за сговор с Путиным, за кровь сотен наших лучших патриотов. Порошенко государственный преступник, он в сговоре с Путиным", – заключил бывший политзаключенный.
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