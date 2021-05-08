Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7256725772587259 Додано: Суб 08 тра, 2021 18:27 pesikot написав: Козак-характерник написав: «За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал «За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал

Так ведь ты сам повёлся на сладкие речи и на Голобородько



Но есть парочка проблем:

1) тебе всё это говорилось до выборов

2) ты так и не признал, что ошибся в своём выборе



У тебя, всё равно, виноват Порошенко

А виноват лично ты и только ты Так ведь ты сам повёлся на сладкие речи и на ГолобородькоНо есть парочка проблем:1) тебе всё это говорилось до выборов2) ты так и не признал, что ошибся в своём выбореУ тебя, всё равно, виноват ПорошенкоА виноват лично ты и только ты

Проблеми це в тебе з логікою.

Хто зробив такий вибір другого туру - тобто між По і ЗЕ?

Порошенко і ті, хто за нього голосував.



А той же Хмара ось що казав про По:

В своем обращении авторы назвали попытки президента Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства Источник: https://censor.net/ru/v3121100



Хмара: Порошенко завершив розбудову типової мафіозної системи управління

https://m.youtube.com/watch?v=FGPaqXn_QqA



Степан Хмара: Порошенко - це загроза для подальшого існування української держави!!!

https://m.youtube.com/watch?v=YMNCoVAE8o0

Рано или поздно Порошенко ответит за свои действия перед трибуналом. Если предыдущие президенты, которым все сошло с рук, особенно Кучме, который до сих пор не ответил за дело Гонгадзе, отвертелись, то Порошенко будет тем президентом, который за свои преступления ответит. Он совершает страшные преступления, на его руках кровь. Он ответит за свое бездействие, за сговор с Путиным, за кровь сотен наших лучших патриотов. Порошенко государственный преступник, он в сговоре с Путиным", – заключил бывший политзаключенный.

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/hm ... 94070.html Проблеми це в тебе з логікою.Хто зробив такий вибір другого туру - тобто між По і ЗЕ?Порошенко і ті, хто за нього голосував.А той же Хмара ось що казав про По:В своем обращении авторы назвали попытки президента Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства Источник:Хмара: Порошенко завершив розбудову типової мафіозної системи управлінняСтепан Хмара: Порошенко - це загроза для подальшого існування української держави!!!Рано или поздно Порошенко ответит за свои действия перед трибуналом. Если предыдущие президенты, которым все сошло с рук, особенно Кучме, который до сих пор не ответил за дело Гонгадзе, отвертелись, то Порошенко будет тем президентом, который за свои преступления ответит. Он совершает страшные преступления, на его руках кровь. Он ответит за свое бездействие, за сговор с Путиным, за кровь сотен наших лучших патриотов. Порошенко государственный преступник, он в сговоре с Путиным", – заключил бывший политзаключенный.Больше читайте тут: detroytred

Повідомлень: 24269 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1989 раз. Подякували: 3211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 тра, 2021 19:11 pesikot , у меня об этом празднике такие мысли.



Если считать , что красная армия положила 19-21 млн солдат по разным оценкам (мирных ещё около 20), а немцы 3? Или 6? млн солдат, то победа очень пирова.

По сути СССР был уничтожен, раздавлен, обескровлен.





Я это сравниваю с изнасилованием, после которого насильника осудили или расстреляли. И жертва каждый год одевается красиво и празднует. Немцы покаялись давно,выплатили даже за счёт тех поколений,которые о войне ничего не знают, причем тем поколениям, которые не знаю ни одного полкрводца. Но поьедобесие не прекращается. Hotab

Повідомлень: 3754 З нами з: 15.02.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7256725772587259 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор