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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7256725772587259
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:27

  pesikot написав:
  Козак-характерник написав:«За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал

Так ведь ты сам повёлся на сладкие речи и на Голобородько

Но есть парочка проблем:
1) тебе всё это говорилось до выборов
2) ты так и не признал, что ошибся в своём выборе

У тебя, всё равно, виноват Порошенко
А виноват лично ты и только ты

Проблеми це в тебе з логікою.
Хто зробив такий вибір другого туру - тобто між По і ЗЕ?
Порошенко і ті, хто за нього голосував.

А той же Хмара ось що казав про По:
В своем обращении авторы назвали попытки президента Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства Источник: https://censor.net/ru/v3121100

Хмара: Порошенко завершив розбудову типової мафіозної системи управління
https://m.youtube.com/watch?v=FGPaqXn_QqA

Степан Хмара: Порошенко - це загроза для подальшого існування української держави!!!
https://m.youtube.com/watch?v=YMNCoVAE8o0
Рано или поздно Порошенко ответит за свои действия перед трибуналом. Если предыдущие президенты, которым все сошло с рук, особенно Кучме, который до сих пор не ответил за дело Гонгадзе, отвертелись, то Порошенко будет тем президентом, который за свои преступления ответит. Он совершает страшные преступления, на его руках кровь. Он ответит за свое бездействие, за сговор с Путиным, за кровь сотен наших лучших патриотов. Порошенко государственный преступник, он в сговоре с Путиным", – заключил бывший политзаключенный.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/hm ... 94070.html
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:11

pesikot , у меня об этом празднике такие мысли.

Если считать , что красная армия положила 19-21 млн солдат по разным оценкам (мирных ещё около 20), а немцы 3? Или 6? млн солдат, то победа очень пирова.
По сути СССР был уничтожен, раздавлен, обескровлен.


Я это сравниваю с изнасилованием, после которого насильника осудили или расстреляли. И жертва каждый год одевается красиво и празднует. Немцы покаялись давно,выплатили даже за счёт тех поколений,которые о войне ничего не знают, причем тем поколениям, которые не знаю ни одного полкрводца. Но поьедобесие не прекращается.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 06:01

Re: Політичні дискусії

  Hotab написав:Но поьедобесие не прекращается.

Воно розквітає у періоди відносно заможного життя. Коли котові нема чого робити,... Причому перший раз, за Брєжнєва, пропаганда була на порядок вища, бо і сам генсек воював, і було багато реальних ветеранів.
При Хрущові космосом пишались, а зараз реальних перемог нема, Спутник V літає нізенько-нізенько, от і залишається побєдобесіє.
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