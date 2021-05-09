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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:29
чик написав:
Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне против войск Германии продержались:
Дания - 6 часов;
Люксембург - 1 день;
Голландия - 5 дней;
Югославия - 11 дней;
Бельгия - 18 дней;
Греция - 24 дня;
Польша - 27 дней;
Франция - 1 месяц и 12 дней;
Норвегия - 2 месяца и 1 день.
Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней.
в политическую ветку
и не забудьте добавить, сколько держался известный аэропорт против современных оккупантов
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Shaman
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Додано: Нед 09 тра, 2021 16:26
Shaman
сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё
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Додано: Нед 09 тра, 2021 16:34
чик написав:Shaman
сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.?
не люблю эту ветку
Вы прекрасно понимаете, что делает конкретный наброс.
никто не спорит о трагедии Второй мировой войны: но разумные люди - под слоганом никогда больше, неразумные (скажем так) - можем повторить. Вы транслируете лозунги тех, кто "можем повторить".
давайте добавим еще один лозунг ко Дню Победы - "победили немецкий фашизм, победим и русский"...
upd сейчас русские любят воевать когда у них подавляющее преимущество - а при равных условиях как-то не очень
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 09 тра, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 09 тра, 2021 16:37
чик написав:Shaman
сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё
про современность тоже можно сказать.
Про "оборону" Крыма, "героическую" сдачу кучке алкашей Гиркина Славянска, Иловайск, Дебальцево, кучу сбитых самолётов и вертолётов несмотря на предупреждения, и "жму руку, обнимаю"
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Додано: Нед 09 тра, 2021 16:46
Shaman написав:
не люблю эту ветку
я здесь вооще первый и последний раз, есть понятия гибридная война, гражданская и т.д. - это назвали ато..
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Додано: Нед 09 тра, 2021 18:01
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Schmit
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Додано: Нед 09 тра, 2021 18:49
Schmit написав:
Той самий легендарний стерненко?
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Ukrainian
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:47
Ukrainian написав:
Той самий легендарний стерненко?
Банальный сбушный пропагандон, получающий тексты для озвучки в Аскольдовом переулке.
Учитывая частоту видосиков, глубокий их анализ при его-то когнитивных способностях, быстрые последствия для пересiчних после видосиков, ну и конечно же периодические в роликах вставочки-осуждалочки политиков и чиновников у которых есть терки с сбу. Я не про Медведчука и Ко. Аваков, например, Бенедиктова и т. д.
Да и сам он почему-то до сих пор не в СИЗО за свою пару подсудимых дел по тяжелым статьям.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 20:58
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Shaman
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