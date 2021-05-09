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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 72587259726072617262>
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:29

  чик написав:Когда нашу Победу пытаются замолчать, забыть, стереть из памяти целых поколений и народов, нелишне напомнить, что во Второй мировой войне против войск Германии продержались:

Дания - 6 часов;

Люксембург - 1 день;

Голландия - 5 дней;

Югославия - 11 дней;

Бельгия - 18 дней;

Греция - 24 дня;

Польша - 27 дней;

Франция - 1 месяц и 12 дней;

Норвегия - 2 месяца и 1 день.

Дом Павлова в Сталинграде держался 58 дней.

в политическую ветку

и не забудьте добавить, сколько держался известный аэропорт против современных оккупантов :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:26

Shaman
сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё :(
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:34

  чик написав:Shaman сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.?

не люблю эту ветку

Вы прекрасно понимаете, что делает конкретный наброс.

никто не спорит о трагедии Второй мировой войны: но разумные люди - под слоганом никогда больше, неразумные (скажем так) - можем повторить. Вы транслируете лозунги тех, кто "можем повторить".

давайте добавим еще один лозунг ко Дню Победы - "победили немецкий фашизм, победим и русский"...

upd сейчас русские любят воевать когда у них подавляющее преимущество - а при равных условиях как-то не очень
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 09 тра, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:37

  чик написав:Shaman
сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё :(

про современность тоже можно сказать.
Про "оборону" Крыма, "героическую" сдачу кучке алкашей Гиркина Славянска, Иловайск, Дебальцево, кучу сбитых самолётов и вертолётов несмотря на предупреждения, и "жму руку, обнимаю"
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 16:46

Re: Політичні дискусії

  Shaman написав:не люблю эту ветку

я здесь вооще первый и последний раз, есть понятия гибридная война, гражданская и т.д. - это назвали ато..
чик
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:01

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:49

  Schmit написав:

Той самий легендарний стерненко?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:47

  Ukrainian написав:Той самий легендарний стерненко?

Банальный сбушный пропагандон, получающий тексты для озвучки в Аскольдовом переулке.
Учитывая частоту видосиков, глубокий их анализ при его-то когнитивных способностях, быстрые последствия для пересiчних после видосиков, ну и конечно же периодические в роликах вставочки-осуждалочки политиков и чиновников у которых есть терки с сбу. Я не про Медведчука и Ко. Аваков, например, Бенедиктова и т. д.
Да и сам он почему-то до сих пор не в СИЗО за свою пару подсудимых дел по тяжелым статьям.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:58

Re: Політичні дискусії

не наша тема, но показательно

"Родина тебя всегда бросит, сынок"
В Росії зник колишній очільник лікарні, в якій перебував Навальний після отруєння

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Востаннє редагувалось Shaman в Нед 09 тра, 2021 21:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 21:04

  lapay написав:
  Hotab написав:Но поьедобесие не прекращается.

Воно розквітає у періоди відносно заможного життя. Коли котові нема чого робити,... Причому перший раз, за Брєжнєва, пропаганда була на порядок вища, бо і сам генсек воював, і було багато реальних ветеранів.
При Хрущові космосом пишались, а зараз реальних перемог нема, Спутник V літає нізенько-нізенько, от і залишається побєдобесіє.

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