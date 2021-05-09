Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shaman сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё
чик написав:Shaman сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.?
не люблю эту ветку
Вы прекрасно понимаете, что делает конкретный наброс.
никто не спорит о трагедии Второй мировой войны: но разумные люди - под слоганом никогда больше, неразумные (скажем так) - можем повторить. Вы транслируете лозунги тех, кто "можем повторить".
давайте добавим еще один лозунг ко Дню Победы - "победили немецкий фашизм, победим и русский"...
upd сейчас русские любят воевать когда у них подавляющее преимущество - а при равных условиях как-то не очень
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 09 тра, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
чик написав:Shaman сообщение писалось про великую отечественную войну, при чём здесь аэропорт и сколько бы он продержался, если бы современные оккупанты использовали современные виды вооружения - штурмовую авиацию и т.д.? ни чем не умоляя героизм солдат по ту сторону были такие же украинцы или наёмники, которые есть у обоих. рашики за один день просто оставили бы там огромную воронку и всё
про современность тоже можно сказать. Про "оборону" Крыма, "героическую" сдачу кучке алкашей Гиркина Славянска, Иловайск, Дебальцево, кучу сбитых самолётов и вертолётов несмотря на предупреждения, и "жму руку, обнимаю"
Ukrainian написав:Той самий легендарний стерненко?
Банальный сбушный пропагандон, получающий тексты для озвучки в Аскольдовом переулке. Учитывая частоту видосиков, глубокий их анализ при его-то когнитивных способностях, быстрые последствия для пересiчних после видосиков, ну и конечно же периодические в роликах вставочки-осуждалочки политиков и чиновников у которых есть терки с сбу. Я не про Медведчука и Ко. Аваков, например, Бенедиктова и т. д. Да и сам он почему-то до сих пор не в СИЗО за свою пару подсудимых дел по тяжелым статьям.
Воно розквітає у періоди відносно заможного життя. Коли котові нема чого робити,... Причому перший раз, за Брєжнєва, пропаганда була на порядок вища, бо і сам генсек воював, і було багато реальних ветеранів. При Хрущові космосом пишались, а зараз реальних перемог нема, Спутник V літає нізенько-нізенько, от і залишається побєдобесіє.